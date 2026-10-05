Brossasco si accende con la grande passione dello slot racing: domenica 18 ottobre al via la prova del Campionato Slot Nord Ovest

Brossasco si prepara ad ospitare un evento unico e spettacolare che unisce la passione per i motori alla precisione del modellismo: domenica 18 ottobre la palestra comunale farà da cornice a una prestigiosa prova del Campionato Slot Nord Ovest.

L'appuntamento è fissato all'interno della struttura, che per l'occasione si trasformerà in un vero e proprio tempio della velocità in scala. L'evento è organizzato dall'associazione sportiva Sport Forever in collaborazione con il Comune di Brossasco.

I piloti in gara – oltre 25 concorrenti pronti a contendersi la vittoria – si sfideranno a colpi di riflessi utilizzando tradizionali comandi a filo, un sistema classico che rievoca il fascino intramontabile delle storiche piste Polistil, regalando sfide avvincenti e cariche di adrenalina. Lo spettacolo prenderà vita su ben quattro piste allestite all'interno della palestra, progettate e curate nei minimi dettagli.

I modelli in gara ricalcano fedelmente le auto più famose del mondo dei rally dagli anni '70 a oggi. Gli allestimenti scenografici e le riproduzioni si distinguono per una cura costruttiva e una precisione di altissimo livello, capaci di ricreare scorci realistici e suggestivi che lasceranno grandi e piccini a bocca aperta.

L'ingresso è gratuito. L'appuntamento rappresenta un'occasione unica per tutti gli appassionati e i curiosi per avvicinarsi da vicino al mondo del modellismo e scoprire i segreti di questa affascinante disciplina.