Ripartono i progetti Titans nelle scuole

È ripartito il Next Up School Tour, l'iniziativa con cui Alba Cheer Titans porta il cheerleading nelle scuole del territorio, mettendo a disposizione di bambini e ragazzi competenze, esperienza e passione per condividere i valori costruiti quotidianamente attraverso lo sport.

Al momento sono coinvolti l'Istituto Comprensivo di Govone, l'Istituto Comprensivo di La Morra, l'Istituto Comprensivo San Cassiano di Alba, la Scuola Primaria Umberto Sacco di Alba e l'Istituto Comprensivo di Santa Vittoria d'Alba.

L'obiettivo è creare un'occasione di incontro attraverso il movimento, permettendo agli studenti di avvicinarsi al cheerleading e, soprattutto, di sperimentare cosa significhi collaborare, fidarsi degli altri, assumersi responsabilità e lavorare insieme.

Sono valori profondamente legati alla disciplina: nel cheerleading ogni elemento nasce dal lavoro della squadra e il risultato dipende dalla capacità di ciascuno di mettere le proprie competenze al servizio del gruppo.

Per tutte le classi è prevista una lezione gratuita. L'ultimo anno della scuola dell'infanzia, la classe terza della primaria e la classe seconda della secondaria di primo grado potranno invece partecipare a un percorso di 5 ore, sempre senza costi per gli istituti.

"Sono già più di 150 le ore di lezione programmate, alle quali se ne aggiungeranno altre nei prossimi mesi" - spiega il referente Andrea Villa, continuando - "Al termine delle attività, le scuole interessate potranno inoltre proseguire il percorso attraverso programmi integrativi, sviluppati in base alle proprie esigenze".

La presenza di Alba Cheer Titans nelle scuole nasce dalla volontà di restituire al territorio una parte dell'esperienza maturata attraverso lo sport, portando fuori dalla palestra competenze, entusiasmo e quei principi che accompagnano ogni allenamento e ogni gara.

Un modo semplice e concreto per far conoscere il cheerleading, ma soprattutto per condividere ciò che lo sport può lasciare a chi lo pratica: rispetto, fiducia, responsabilità, lealtà e capacità di fare squadra.