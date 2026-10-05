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Sport | 05 ottobre 2026, 09:55

Tartufo Running: la bovesana Lisa Curti firma la vittoria nella 9 km di Calestano

Curti ha dominato la prova femminile sul tracciato Sky Expérience (9 km per 450 m D+), fermando il cronometro sul tempo di 47'41"

Tartufo Running: la bovesana Lisa Curti firma la vittoria nella 9 km di Calestano

Domenica 4 ottobre, sugli sterrati dell'Appennino parmense attorno a Calestano (PR), si è disputata l'edizione 2026 della celebre Tartufo Running

L'evento, cornice delle sfide per i titoli tricolori FISKy e tappa cruciale per le competizioni giovanili, ha visto salire alla ribalta la giovane promessa bovesana dello skyrunning Lisa Curti, che ha conquistato con autorità la vittoria nella gara sprint da 9 km.

Curti ha dominato la prova femminile sul tracciato Sky Expérience (9 km per 450 m D+), fermando il cronometro sul tempo di 47'41". La prestazione conferma il brillante stato di forma della giovane azzurrina, già protagonista nelle rassegne nazionali dedicate al settore giovanile FISKy e della Coppa Italia Youth.

Lisa Curti ha 16 anni e corre per il team Marguareis. Fa parte della squadra fondata da Elisa Giordano, Fabio Cavallo e Maurizio Dalmasso.

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