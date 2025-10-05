Cordoglio a Marene e Fossano per la scomparsa di Francesco Mina: "Un giovane con tanti sogni da realizzare"

Ha scosso profondamente la comunità la scomparsa del giovane marenese Francesco Mina, che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 165, in località San Lorenzo a Fossano.

Il 17enne era stato alla festa di frazione Maddalene e si era diretto verso casa, a piedi, tra le 3,30 e le 4 nella notte tra venerdì e sabato. Durante il tragitto, però, una Jeep condotta da un uomo di 34 anni lo ha investito, provocandone la morte sul colpo. Ferito anche il conducente dell'auto, ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio saviglianese.

In mattinata, non vedendolo rientrare a casa, i famigliari avevano lanciato un appello sui social per provare a rintracciarlo, essendosi scaricata la batteria del suo telefono cellulare. La tragica notizia ha successivamente interrotto ogni speranza.

In segno di lutto ieri, sabato 4 ottobre, la squadra della Juniores del Busca calcio ha rinviato la partita fra la squadra locale e i pari categoria del Marene, paese d'origine del giovane.

Francesco Mina, classe 2008, lavorava con la famiglia, in ambito agricolo, in particolare con il papà Fabrizio, malgaro che gestisce delle attività a Sampeyre. Era il più giovane di quattro fratelli (Lorenzo, Manuele e Federico).

La sua famiglia era originaria di Fossano, come testimonia il sindaco Dario Tallone: “Una triste notizia che ha scosso un'intera comunità, per un tragico incidente è mancato Francesco Mina, un giovane con tanti sogni da realizzare. Porgo le mie sentite condoglianze e della Città di Fossano a mamma Daniela, a papà Fabrizio e a tutta la famiglia”.

La salma del giovane si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'obitorio dell'ospedale di Savigliano, in attesa dell'autopsia e del nulla osta per i funerali.