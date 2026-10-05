SUPERLEGA / Acqua Sant'Anna Cuneo, rosa al completo: è arrivato Poryia Khanzadeh

La rosa dell'Acqua Sant'Anna Cuneo è finalmente al completo. Nelle prime ore di questa mattina, lunedì 5 ottobre, è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa Poriya Hossein Khanzadeh Firouzjah, ultimo tassello a unirsi alla formazione biancoblù. Dopo il viaggio in auto verso Cuneo, il giocatore è arrivato in città intorno a mezzogiorno, accolto dal direttore generale Davide Bima.

Nato a Babol, in Iran, il 1° luglio 2004, Poryia Khanzadeh ha 22 anni, è alto 202 centimetri e gioca nel ruolo di schiacciatore. Arriva in Italia con un palmarès già importante e con l'entusiasmo ancora vivo per la conquista della medaglia d'oro ai Giochi Asiatici di Aichi-Nagoya.

Quella appena conclusa è stata un'estate particolarmente intensa, vissuta con la Nazionale iraniana tra Nations League, Campionato asiatico e Giochi Asiatici. «Quest'estate è stata dura. Abbiamo giocato molti tornei e fatto belle esperienze. Sono contento di aver chiuso l'avventura con bei ricordi: si è conclusa con la vittoria ai Giochi asiatici», racconta Poryia.

In Nations League l'Iran ha chiuso al 14° posto, con tre vittorie e nove sconfitte, mentre Khanzadeh ha realizzato 102 punti, alla media di 8,5 a partita. Un torneo che gli ha permesso di misurarsi con alcune delle migliori squadre del panorama internazionale: «Giocare la Nations League è stato davvero bello. Si affrontano grandi squadre e si capisce per davvero a che livello si è. Mi ha dato esperienze importanti».

Il momento più prestigioso dell'estate è arrivato pochi giorni fa. Il 3 ottobre l'Iran ha superato il Giappone per 3-1 nella finale dei Giochi Asiatici, conquistando il titolo per la quarta volta consecutiva. «Ai Giochi asiatici la classifica finale contava poco, ma volevamo vincere più medaglie da regalare alla gente del nostro Paese. Sono felice che siamo riusciti a ottenere un buon risultato», spiega il nuovo schiacciatore biancoblù.

Khanzadeh torna così in SuperLega dopo l'esperienza con la Cucine Lube Civitanova, con cui nella stagione 2024/25 ha conquistato la Coppa Italia. Il suo percorso nei club ha visto anche le esperienze con Shahdab Yazd, Labanyat Haraz Amol e Foolad Sirjan. Nella stagione 2025/26 ha iniziato nuovamente alla Lube, per poi trasferirsi all'Al Arabi in Qatar e fare ritorno al Foolad Sirjan.

Nel suo palmarès figurano anche due campionati iraniani, conquistati nel 2021/22 e nel 2023/24, oltre a diversi riconoscimenti individuali: miglior schiacciatore della Superlega iraniana 2023/24, miglior realizzatore nel 2022/23, miglior schiacciatore e miglior servizio al Campionato dell'Asia centrale 2022 e, più recentemente, miglior servizio nella AVC Champions League 2025/26.

«Sono felice di tornare a giocare in Italia, a Cuneo. La nostra penso sia una buona squadra, con un bravo allenatore e una società organizzata. Sono davvero contento di venire a giocare a Cuneo», racconta il giocatore iraniano, pronto ora a concentrarsi sulla nuova stagione.

In patria è conosciuto anche con il soprannome di "Terminator»", un appellativo che sembra legato alla potenza del suo gioco. «Non so da dove sia nato il soprannome, ma lo trovo divertente. Forse è per la potenza che ho. Non lo so, ma mi piace», sorride Khanzadeh.

Dopo la visita medica di rito e il necessario riposo per recuperare dal lungo viaggio, Poryia sarà a disposizione di coach Matteo Battocchio nei prossimi giorni per iniziare gli allenamenti con i nuovi compagni.

«Dovrà inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra, e noi saremo pronti ad accompagnarlo in questo processo», sottolinea il tecnico.

Ad attenderlo ci sarà anche il pubblico biancoblù, che il nuovo schiacciatore iraniano non vede l'ora di conoscere: «Davvero, non vedo l'ora di conoscere i tifosi. Spero che con il loro sostegno potremo ottenere dei buoni risultati. Noi ce la metteremo tutta. Vedremo».

Dopo un'estate trascorsa sui grandi palcoscenici internazionali e chiusa con una medaglia d'oro, per Poryia Khanzadeh è finalmente giunta l'ora di tuffarsi nella nuova stagione di SuperLega con la maglia dell'Acqua Sant'Anna Cuneo.