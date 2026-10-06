BOCCE / Auxilium Saluzzo seconda a Viotto

Buone notizie in casa Auxilium Saluzzo del presidente Pieraldo Moine; nella specialità volo, in occasione della gara nazionale a coppie che si è tenuta a Viotto di Scalenghe, alla Viottese, secondo posto per il club saluzzese per l’occasione formato da Christian Mattalia e Daniele Grosso, sconfitti per 4 a 5 in finale dalla Genolese di Emanuele Ferrero e Mattia Oddero.

Confortanti notizie anche per le beach bocce: in occasione del “Trofeo Coni”, competizione multidisciplinare giovanile capace di coinvolgere 4.500 partecipanti tra atleti e tecnici, iniziati in Puglia, lunedì 5 ottobre, nella rappresentativa del Piemonte guidata dal commissario tecnico Claudio Marchisio con il dirigente accompagnatore Mariano Falletti, convocati tre giocatori del club saluzzese: Greta Buniva, Elisabetta Costa, e Gianlorenzo Costa.