Il mondo dell'atletica piange Giorgio Garello, ultrarunner bovesano

Si è spento, domenica 5 ottobre, Giorgio Garello, ultrarunner bovesano appassionato di montagna e grande esperto di trail.

Aveva 60 anni ed una malattia, di cui ha saputo raccontare sui social con coraggio e umanità, non gli ha dato scampo.

Oltre a famigliari ed amici lo piange tutto il mondo dell'atletica italiana, avendo svolto il ruoto di tecnico di alcune selezioni nazionali grazie alla sua apprezzata competenza nelle ultradistanze.

Consulente specializzato in calzature e materiali per il running, divulgatore, istruttore e promotore del fitwalking, ha saputo trasmettere la sua passione per l’ambiente e il rispetto della natura.

Sarà possibile tributargli un ultimo saluto nel cimitero di San Giacomo di Boves martedì 7 ottobre alle 15, con partenza alle 14.45 dall’abitazione a Rivoira di Boves.

Tante le manifestazioni di affetto e cordoglio rivolte alla famiglia di Giorgio, tra cui il ricordo del presidente della FIDAL Stefano Mei.