ATLETICA / Roata Chiusani, Annalisa Magliano d'argento agli Italiani U16

Il primo weekend di ottobre ha portato ottimi risultati all'Atletica Roata Chiusani. Il più importante è arrivato ad Agropoli, nei Campionati italiani Under 16 di sabato 3 e domenica 4 ottobre. Tre atleti del club gareggiavano con la Rappresentativa Piemonte, accompagnata in Campania dal direttore tecnico Fabio Milano. Annalisa Magliano ha vinto l'argento nel salto in alto con 1,66 metri. Matteo Brignone è arrivato quinto nei 300 ostacoli, con il nuovo primato personale di 39"48. Filippo Boi ha chiuso quattordicesimo nel salto in lungo con 5,95 metri. Grazie ai risultati di tutti gli atleti convocati, la Rappresentativa Piemonte ha ottenuto uno storico secondo posto, a soli otto punti dal Veneto.

Domenica 4 ottobre a Grado si sono corsi i Campionati italiani individuali di corsa su strada. La società ha schierato sette atleti tra Allievi e Assoluti, seguiti dai tecnici Augusto Griseri e Marco Tomatis. Nei 10 km Allievi il migliore è stato Pietro Alluto, diciannovesimo in 33'05". Dietro di lui sono arrivati Andrea Mandrile, trentasettesimo in 33'57", e Samuele Martina, quarantaduesimo in 34'17". Hanno completato la prova Leonardo Morello, sessantaseiesimo in 36'33", e Giovanni Battista Pean, settantasettesimo in 39'39". Nei 5 km Allieve Arianna Meinero ha chiuso al trentanovesimo posto in 20'03". Nella 10 km assoluta Paolo Orsetto ha fermato il cronometro su 32'04": è arrivato centoquarantatreesimo nella classifica generale e ottantanovesimo tra i Seniores.

La stessa domenica sono scesi in gara anche i Master. All'Hipporun di Vinovo, una 10 km certificata Fidal, due atleti del Roata hanno migliorato il primato personale: Alessandro Cena è arrivato quinto assoluto in 30'45", Alessio Romano ottavo in 31'33". Alla Mezza delle Baie di Sestri Levante, lunga 21,197 km, Alberto Ricci ha concluso in 1h35'32". Nella gara corta di 10,5 km Paola Eritrei ha vinto la categoria SF65 e Roberto Benzi è arrivato secondo tra gli SM70. A Marmora, nel Maira Occitan Trail, Lorenzo Viada è arrivato trentesimo nella 42 km con 2.650 metri di dislivello positivo, in 5h32'05". Silvio Gastaldi ha chiuso trentasettesimo nella 19 km con 1.300 metri di dislivello, in 2h31'37".