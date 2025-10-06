Valle Stura: leve in festa a Demonte, alla sfilata anche una 95enne [FOTO]

Domenica 5 ottobre è tornato uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della valle Stura. In centinaia a Demonte per la festa delle leve, dai giovanissimi del 2010 (15 anni) fino a quella del 1930. Con ben 95 anni, unica a partecipare alla sfilata della sua “classe”, è stata la più anziana di tutta la valle, diventando così “bandiera” delle leve di quest'anno.





[Leva 2007, 18 anni. Foto di Riccardo Chesta]

GUARDA IL VIDEO

Tutte le classi degli anni zero e cinque si sono ritrovate alle 11 per la messa in piazza Nuto Revelli a lato del palatenda, celebrata all'aperto da don Fabrizio Della Bella. A seguire il corteo a cui ciascun gruppo armato di bandiere e coccarde con il proprio anno di nascita ha sfilato in via Martiri e Caduti della Libertà, intonando canti sulle note di fisarmoniche all'insegna del divertimento e dell'ilarità.







Tutte le date più importanti a partire dai 18 anni, con l'ingresso ufficiale nel mondo adulto e i 40 o 50 anni la tappa di mezzo per i primi bilanci di vita, altrettanto emozionante, e via così fino ai 90 anni. Ogni tappa un orgoglio, una storia che ha scandito linea temporale di ciascuna persona, un'occasione da festeggiare con chi ti ha visto crescere e invecchiare, un momento per incontrarsi e raccontarsi.





In molti hanno poi concluso i festeggiamenti riunendosi in un pranzo conviviale.