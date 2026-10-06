CALCIO / Eccellenza, Roberto Floris è il nuovo allenatore dell'Albese 1917

L'Albese 1917 volta pagina e affida la guida tecnica della prima squadra a Roberto Floris.

La scelta operata dalla dirigenza biancazzurra del presidente Maxim Pioggia arriva a seguito dell'esonero del precedente allenatore, avvenuto nelle scorse settimane, e si inserisce in un momento di svolta per il cammino dei langaroli nel campionato di Eccellenza.

Classe 1978, Roberto Floris vanta un curriculum di rilievo maturato principalmente in Serie D. Cresciuto come allenatore nel settore giovanile del Bra, è stato promosso a vice della prima squadra per poi assumerne la guida dal 2021, conquistando due qualificazioni ai playoff nelle tre stagioni successive alla guida dei giallorossi. In seguito ha guidato le panchine di Varese e Cairese.

Ad affiancarlo nella nuova avventura all'Albese 1917 nel ruolo di allenatore in seconda sarà Rino Vanacore.

L'avvio di stagione dei biancazzurri era stato caratterizzato da due pareggi e una sconfitta in campionato contro il Fossano, formazione che ha superato l'Albese 1917 anche nel doppio confronto di Coppa Italia. Domenica 4 ottobre la squadra del presidente Maxim Pioggia ha conquistato la sua prima vittoria in campionato superando per 1-0 lo Spartak San Damiano dell’ex Giancarlo Rosso sul campo degli astigiani. Con l'innesto del nuovo staff tecnico, la società mira ora a dare continuità ai risultati e ad accompagnare il percorso di crescita del gruppo.