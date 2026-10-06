ATP Finals senza Jannik: Sinner salta anche Torino. L'annuncio in un video: "Il mio 2026 è finito" [VIDEO]

Sembrava un infortunio non troppo serio. Ed invece, dopo aver saltato prima tutti i tornei americani, compreso lo US Open, poi l'inizio della tournée asiatica, arriva la decisione che nessuno avrebbe mai voluto leggere: il 2026 di Jannik Sinner si è concluso con il trionfo di luglio a Wimbledon, per il numero 1 del mondo niente ATP Finals di Torino. L'ha annunciato lui stesso in un video social, dicendo che tornerà nel 2027 per curare al meglio il ginocchio che negli ultimi mesi gli sta dando troppi problemi.

"Con i medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il ginocchio" spiega un Sinner emozionato nel video pubblicato questa mattina. "Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito".

Sinner non potrà quindi difendere il doppio titolo conquistato a Torino nelle ultime due edizioni delle Finals, né il numero 1 del ranking che andrà sicuramente a Sascha Zverev, numeri alla mano. "Gli ultimi due anni, specialmente il finale a Torino - ha detto Sinner - mi hanno dato così tante emozioni e sensazioni positive. Ma oggi devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il possibile per tornare al 100%".

"Vi ringrazio in anticipo per il supporto - ha concluso rivolgendosi ai tifosi - e spero di vedervi molto presto sul campo da tennis".