Fondazione CRC, Boselli chiede chiarezza sull’“addendum” e sui mandati: “Manassero coinvolga il Consiglio”

Il capogruppo degli Indipendenti, Giancarlo Boselli, presenterà un’interpellanza alla Sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, nel prossimo Consiglio Comunale, chiedendo un confronto pubblico e condiviso sul recente “addendum” approvato dal Consiglio della Fondazione CRC.

Il documento, elaborato da Acri (Associazione delle Casse di Risparmio) e destinato alle 83 Fondazioni di origine bancaria italiane, integra il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2015 con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra le novità, la possibilità di prolungare i mandati del Presidente e del Consiglio Generale da 4 a 6 anni, fino a un massimo complessivo di 12 anni, mentre non è previsto analogo prolungamento per il Consiglio di amministrazione.

Boselli richiama le recenti dichiarazioni del presidente Mauro Gola: “Abbiamo un anno per le valutazioni. E intendo ragionare bene con le istituzioni, il territorio e gli stakeholders".

Ma, secondo quanto da lui riportato, i Sindaci di Alba, Mondovì e la stessa Cuneo, enti locali che designano membri del Consiglio Generale della Fondazione, avrebbero espresso perplessità su questo punto dell’addendum.

Di qui l'interpellanza, per conoscere la posizione della Sindaca sul merito. Boselli propone anche di convocare la Conferenza dei Capigruppo e la Prima Commissione Consiliare Permanente, con la presenza del presidente Gola, “per arrivare a una condivisione più ampia della questione”.