CICLISMO / Matteo Sobrero si tinge d’argento nel Team Relay degli Europei in Slovenia

A due settimane dallo splendido trionfo iridato di Montreal, Matteo Sobrero continua a brillare e conquista un’ottima medaglia d’argento agli Europei di ciclismo su strada.

Nel pomeriggio odierno, martedì 6 ottobre, il 29enne di Montelupo Albese è infatti giunto al secondo posto nel Team Relay di Šenčur, in Slovenia.

Il sestetto italiano era composto da Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel e, appunto, da Matteo Sobrero (già presenti nel team della trionfale trasferta canadese), a cui si sono aggiunti Marco Frigo e Alessia Vigilia.

La vittoria è andata alla straripante Francia (Armirail, Cavagna, Guernalec, Berthet, Kerbaol, Squiban) che ha preceduto gli azzurri di un minuto abbondante (+ 1’12”). Il terzo gradino del podio è invece stato occupato dal Lussemburgo (Kirsch, Kockelmann, Wenzel M., Berton, Schreiber, Wenzel L.).

[Matteo Sobrero alla partenza con Cattaneo e Frigo - foto Raiplay]

Il terzetto maschile ha concluso la propria prova in seconda posizione con un ritardo di 24 secondi rispetto ai colleghi transalpini. Il testimone è dunque passato alle ragazze che, rimaste ben presto in due, hanno progressivamente continuato a perdere terreno.

[Gli azzurri all'intermedio – foto Raiplay]

Per l’albese si tratta della terza medaglia continentale dopo l’oro di Trento 2021 e l’argento di Drenthe 2023; come già accennato, a questi allori bisogna aggiungere il trionfo iridato di Montreal 2026 (tutti risultati conquistati nella cronostaffetta mista).

[Matteo Sobrero impegnato nelle ultime pedalate della sua gara - foto Raiplay]