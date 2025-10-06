Sospetta intossicazione da monossido di carbonio a Verzuolo: due persone soccorse, una è grave

Due persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio all’interno di un’abitazione privata di Verzuolo. Il fatto è successo in via Viassa, nella zona collinare del paese

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco di Saluzzo, che hanno verificato la presenza di monossido all’interno dei locali. A provocare lo sprigionamento con probabilità è stato il malfunzionamento della canna fumaria, collegata ad una stufa a legna

Le due persone coinvolte sono state immediatamente soccorse e trasportate all’ospedale di Savigliano. Una di loro è stata trasferita in codice rosso, mentre l’altra persona sarebbe in condizioni meno gravi.

Le cause dell’intossicazione sono comunque in corso di accertamento. Presenti anche i Carabinieri.