SUPERLEGA / Alexandre Strehlau, seconda stagione in maglia Acqua Sant’Anna Cuneo

Da sx: Davide Bima, Alexandre Strehlau, Mario e Corrado Gunetto e Paolo Brugiafreddo (Foto Margherita Leone)

È stata una location insolita, ma particolarmente significativa, quella scelta per presentare alla stampa la conferma di Alexandre Strehlau, pronto ad affrontare la sua seconda stagione con la maglia dell’Acqua Sant’Anna Cuneo. L’incontro si è svolto a bordo dell’“Anduma Bus”, il pullman di Autolinee Gunetto che accompagna giocatori e staff nelle trasferte durante la stagione.

Presenti i titolari di Autolinee Gunetto Mario e Corrado Gunetto, il direttore sportivo dell’Acqua Sant’Anna Cuneo Paolo Brugiafreddo, il direttore generale Davide Bima e Marco, autista ufficiale della squadra. L’appuntamento è stato anche l’occasione per sottolineare il valore di una collaborazione giunta al terzo anno e ormai consolidata nel percorso della società.

«Ormai ci si capisce al volo e questo è il sintomo della grande disponibilità che Autolinee Gunetto ci offre – ha sottolineato il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo –. Da quando siamo nelle loro mani abbiamo fatto un salto di qualità considerevole».

Brugiafreddo ha quindi evidenziato le qualità di Strehlau e il percorso di crescita intrapreso dal giovane schiacciatore francese: «È un ragazzo che ha enormi potenzialità e che sta imparando velocemente cosa significa partecipare alla SuperLega. Quando è in una giornata super positiva può davvero spostare gli equilibri di una partita».

La conferma è stata accolta con grande entusiasmo dall giocatore, che ha indicato nella volontà di continuare il proprio percorso di crescita la principale motivazione alla base della sua permanenza a Cuneo: «Sono molto contento di fare questa seconda stagione. Voglio continuare a migliorarmi e a performare all’interno della Società, per il mio bene così come per quello della squadra».

Il francese arriva al nuovo campionato con ulteriore fiducia dopo il riconoscimento ottenuto nell’ultimo weekend alla Coupe Fred Fellay di Ginevra, dove l’Acqua Sant’Anna Cuneo ha conquistato il torneo e Strehlau è stato premiato come MVP della finale contro i tedeschi del Dü­ren.

La concorrenza nel reparto degli schiacciatori sarà importante, con l’arrivo di Poriya e la forza di Champlin e Giraudo. Una situazione che Strehlau affronta con lo spirito di chi mette sempre il gruppo al primo posto: «La cosa più importante sarà la squadra e soprattutto le scelte del coach. Io darò il massimo per essere o rimanere in campo, ma alla fine saranno le scelte di Matteo a decidere. Ed è giusto così».

La prima stagione in SuperLega ha rappresentato per Strehlau un'importante esperienza di crescita e ambientamento: «Il tempo che ho trascorso finora in Italia mi ha aiutato moltissimo. Sono due mondi diversi, quello italiano e francese». Un percorso che prosegue all’interno di un gruppo rinnovato e più giovane: «Siamo una squadra molto più giovane, ma forse più vitale. Essendo più giovani avremo più responsabilità, ma le sapremo affrontare».

L’attenzione è ora rivolta all’inizio ufficiale della stagione e alla sfida con Perugia. «È sempre un’emozione giocare contro una squadra così. Non c’è pressione», ha commentato Strehlau, pronto a misurarsi nuovamente con il massimo livello del volley italiano.

La conferenza stampa ha rappresentato anche un momento per rinnovare la collaborazione tra Acqua Sant’Anna Cuneo e Autolinee Gunetto, giunta alla terza stagione. «Per noi è un piacere e un onore avere il logo Cuneo Volley sui nostri mezzi», hanno sottolineato Mario e Corrado Gunetto, ribadendo il valore di un rapporto che ha accompagnato la società nel percorso dalla promozione alla permanenza in SuperLega.

«Quest’anno l’aggettivo che facciamo nostro è miglioramento», ha aggiunto il direttore generale Davide Bima, sottolineando come la crescita costante rappresenti il filo conduttore tanto del progetto sportivo quanto delle collaborazioni che lo sostengono.