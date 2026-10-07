L'Associazione Castanicoltori della Valle Stura per la prima volta alla Fiera del Marrone di Cuneo

L'appuntamento alla Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo (16-18 Ottobre)



L'associazione farà il suo debutto ufficiale alla Fiera del Marrone di Cuneo, in programma dal 16 al 18 ottobre. Presso lo stand allestito in via Roma, i visitatori potranno acquistare le castagne fresche della Valle Stura, raccolte direttamente dai produttori locali. e partecipare alla scelta dell'identità grafica di "Castanea d'Azur": il nuovo marchio verrà presentato e il pubblico sarà chiamato a votare, tramite un breve sondaggio, la propria proposta preferita tra le tre opzioni grafiche elaborate dalle associazioni partner.

L'associazione

La nascita dell'Associazione Castanicoltori della Valle Stura è il frutto di un importante percorso durato tre anni all'interno del progetto transfrontaliero Alcotra Valod'oc. Un triennio pieno di consulenze tecniche, momenti di formazione, eventi dedicati alla castagna e culminato con la creazione di un laboratorio di trasformazione al servizio dei castanicoltori locali.

Al termine di questa intensa fase di crescita e strutturazione, una decina di castanicoltori hanno scelto di mettersi in gioco nel primo direttivo dell'associazione, pronti ad accogliere come soci tutti i produttori e gli appassionati del territorio che desiderano farne parte e contribuire allo sviluppo della filiera.

Promozione del territorio e custodia del paesaggio



L'associazione nasce per promuovere e tutelare uno dei simboli più autentici della Valle Stura: la castagna. Attraverso eventi, iniziative culturali e il sostegno costante ai produttori locali, l'associazione punta a valorizzare le tradizioni, i castagneti e i prodotti tipici della valle, salvaguardando il patrimonio rurale e la cultura di montagna.I castanicoltori della Valle Stura si configurano come veri e propri custodi del paesaggio: con il loro lavoro di manutenzione di terrazzamenti, sentieri e boschi, preservano la biodiversità, proteggono il suolo dal dissesto e garantiscono la cura di ecosistemi unici e scorci panoramici che arricchiscono l'intera vallata.

Cooperazione transfrontaliera e il marchio "Castanea d'Azur"

Nell'ambito del progetto europeo Alcotra ValOd'OC, l'Associazione Castanicoltori della Valle Stura ha avviato una stretta collaborazione con la realtà francese Association Foncière Agricole Tinée Vésubie. Da questa sinergia nasce la co-proprietà del nuovo marchio Castanea d'Azur, un progetto pensato per offrire sui mercati prodotti tracciabili, di qualità e immediatamente riconoscibili, unendo le eccellenze castanicole delle vallate alpine italiane e francesi.