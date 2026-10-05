Coldiretti a "Coloratissimo Autunno": a Fossano va in mostra il meglio dell'ortofrutta locale in un'annata complicata

In un'annata segnata da condizioni climatiche particolarmente complesse, con il susseguirsi di lunghe ondate di calore e precipitazioni nulle o scarse, l'ortofrutticoltura cuneese riesce a confermare anche nel 2026 un'elevata qualità delle produzioni, sebbene con rese ridotte per diverse specie, in particolare orticole.

A tracciare il quadro è Coldiretti Cuneo, che richiama l'attenzione sulle difficoltà economiche di un comparto strategico per l'agricoltura provinciale, con un valore di oltre 400 milioni di euro. Pesano soprattutto gli squilibri lungo la filiera ortofrutticola: da una parte una remunerazione del prodotto inadeguata per gli agricoltori, dall'altra prezzi al consumo che restano elevati.

È anche per valorizzare la qualità delle produzioni locali e il lavoro degli agricoltori che Coldiretti Cuneo rinnova la collaborazione con il Comune di Fossano per "Coloratissimo Autunno", la storica rassegna dedicata alle eccellenze agricole del territorio, in programma questo weekend.

Sabato 10 ottobre, dalle 15 alle 20, e domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 18, l'ala coperta di piazza Dompè a Fossano ospiterà la tradizionale mostra mercato delle produzioni locali, con particolare attenzione all'ortofrutta. Saranno una ventina i produttori agricoli di Coldiretti Campagna Amica presenti, pronti a proporre ai visitatori il meglio delle produzioni dell'annata.

Nel pomeriggio di domenica 11 ottobre, sempre in piazza Dompè, Coldiretti e Campagna Amica proporranno un'esperienza di degustazione per adulti, in collaborazione con ONAFrut, Aspromiele e l'Istituto Agrario Umberto I – sede di Fossano (Cussanio): alle ore 15.30, andrà in scena "Armonie di frutta e miele", un percorso guidato alla scoperta degli abbinamenti tra frutta di stagione e miele, con la possibilità di assaggiare anche alcune antiche varietà di frutta custodite dalla Scuola agraria di Cussanio e recuperate nell'ottica di preservare la biodiversità agricola. L'evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili al link https://forms.gle/ZB4L1XXuiJreQi5m7

A chiudere la manifestazione, domenica 11 ottobre a partire dalle 17.30, sarà l'asta benefica della frutta e della verdura esposte.

"Le difficoltà climatiche e l'aumento dei costi di produzione, dai concimi ai combustibili, determinato dai conflitti in atto, stanno mettendo a dura prova i bilanci delle imprese agricole, riducendo all'osso la marginalità. A fronte di questi maggiori costi, però, le quotazioni riconosciute agli agricoltori non crescono e i pagamenti arrivano con ritardi inaccettabili. Nel frattempo, mentre i prezzi all'origine restano insufficienti, quelli dell'ortofrutta sugli scaffali continuano a salire. È uno squilibrio che si ripete da troppi anni e che rende sempre più difficile fare impresa" sottolinea Raffaele Tortalla, Presidente Coldiretti di Zona Fossano.

"Coloratissimo Autunno rappresenta una vetrina importante per raccontare e valorizzare la qualità dell'ortofrutta locale e, con essa, il lavoro delle nostre imprese agricole. Siamo quindi felici di rinnovare la collaborazione alla buona riuscita di questa storica rassegna dell'autunno fossanese, che ci offre l'opportunità di incontrare direttamente i consumatori e di raccontare loro il valore della nostra biodiversità agricola. La degustazione guidata, con la possibilità di assaggiare antiche varietà di frutta, rappresenta in questo senso un'occasione preziosa per riscoprire un patrimonio del nostro territorio e, attraverso il coinvolgimento degli studenti, trasmetterlo alle nuove generazioni. Sono anche iniziative come questa che rafforzano il rapporto tra agricoltori, consumatori e territorio" commenta Ivan Matteodo, Segretario Coldiretti di Zona Fossano.