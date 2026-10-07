“La Castagna che cresce”: a Cuneo si parla del futuro delle filiere locali che passa dall’innovazione

Come sta cambiando l’agroalimentare e quali opportunità possono nascere dall’incontro tra innovazione, ricerca e imprese? È questa la domanda da cui prende avvio “La castagna che cresce: idee, tecnologie e imprese per il territorio”, l’appuntamento organizzato da NEXO Agrifood Hub.

L’incontro si terrà venerdì 9 ottobre, dalle 11 alle 12.30, presso lo Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti, a Cuneo, e sarà l’occasione per affrontare alcuni dei temi che stanno ridisegnando il settore agroindustriale: dall’evoluzione dell’agribusiness all’innovazione digitale, dalla sostenibilità alle nuove possibilità di crescita e valorizzazione delle produzioni locali.

A fare da filo conduttore sarà la capacità delle imprese di interpretare i cambiamenti in corso e trasformarli in occasioni di sviluppo. Un percorso che coinvolge tecnologia e competenze, ma anche ricerca, investimenti e collaborazione tra i diversi attori del sistema.

In questo scenario si inserisce il comparto della castagna, protagonista di un approfondimento specifico. Un settore fortemente legato alla storia e all’identità del territorio che, come altre filiere agroalimentari, si trova oggi davanti alla necessità di evolvere, valorizzando le proprie produzioni anche attraverso nuovi strumenti e soluzioni.

Ad aprire la mattinata, dopo i saluti di benvenuto di Massimo Gramondi, presidente di NEXO Agrifood Hub, sarà Intesa Sanpaolo-Divisione Agribusiness, con un approfondimento dedicato all’agroalimentare piemontese, ai suoi punti di forza e alle sfide che attendono il settore nei prossimi anni. Seguirà un intervento del dipartimento di Management di Unito, che affronterà il tema della sostenibilità e del percorso che ha portato all’internazionalizzazione della Fiera del Marrone.

Spazio quindi all’innovazione applicata al settore agroindustriale, con un focus sulla trasformazione della castagna e sulle soluzioni tecnologiche e sostenibili che possono accompagnare l’evoluzione dei processi produttivi. A portare il punto di vista maturato sul campo sarà NEXO Agrifood Hub, che presenterà esperienze e prospettive per le imprese e le filiere agroalimentari.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per ufficializzare la collaborazione tra Università di Torino e NEXO Agrifood Hub, nata con l’obiettivo di favorire attività congiunte e creare nuove possibilità di trasferimento della ricerca e dell’innovazione verso il sistema produttivo.

Al termine degli interventi, un buffet di networking permetterà ai partecipanti di proseguire il confronto e favorire nuove occasioni di incontro.

L’appuntamento è gratuito ed è rivolto a imprese, professionisti, operatori del settore e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino le trasformazioni che stanno interessando il mondo agroalimentare e le opportunità offerte dall’innovazione.