Distretto del Cibo della Razza Bovina Piemontese, arriva il primo sì

Con soddisfazione, le Amministrazioni comunali di Racconigi e Carmagnola comunicano l'esito positivo dell'istruttoria per il riconoscimento del Distretto del Cibo della Razza Bovina Piemontese. Questo il commento delle due amministrazioni.

«È un primo passo che ci riempie di orgoglio, perché dà concretezza alle aspettative dei 74 Comuni e dei 20 enti che hanno scelto di condividere e promuovere questa iniziativa. Ma è anche un passo che porta con sé una grande responsabilità: quella di proseguire con determinazione nel percorso amministrativo necessario a formalizzare il Distretto in tutte le sue forme.

Riteniamo che questo riconoscimento possa rappresentare un passaggio determinante per la salvaguardia e la valorizzazione di una delle più importanti eccellenze piemontesi.

Una ricchezza che non appartiene soltanto a Racconigi e Carmagnola, ma all'intero Piemonte. E che deve tornare al centro, partendo da chi ogni giorno ne custodisce il valore: gli allevatori, per poi coinvolgere tutta la filiera produttiva, della trasformazione e della distribuzione.

La razza bovina piemontese è storia, cultura, economia e identità del nostro territorio. Ora abbiamo l'opportunità di costruire insieme un futuro all'altezza di questa straordinaria eccellenza.»