ATLETICA / Cuneoginnastica, un weekend intenso tra Serie C Gold e Winter Club

È stato un weekend ricco di emozioni e di esperienza quello vissuto dalla Cuneoginnastica il 3 e 4 ottobre a Chivasso, dove le ginnaste della società sono state impegnate nella prima prova regionale di Serie C Gold e nella prima prova regionale Silver Winter Club.

Per la formazione di Serie C Gold si è trattato di un esordio assoluto: tutte le ginnaste erano infatti alla loro prima esperienza in questa categoria, affrontata con entusiasmo, determinazione e la voglia di mettersi alla prova in un contesto di alto livello.

In pedana sono scese Alice Falletto al cerchio, autrice di un'ottima prova che le è valsa un punteggio di 20,800, Veronica Rossi alla palla, Adele Bramard alle clavette ed Elisa Olivero al nastro. A completare la squadra, nel ruolo di jolly al cerchio, Erika Bertello, in prestito dalla Polisportiva Carignano, che ha dato un importante contributo alla formazione conquistando il punteggio più alto della squadra, 22,250.

A disposizione della formazione anche Alessia Mattio, che in questa prima prova ha ricoperto il ruolo di riserva e che sarà pronta a scendere in pedana nella prossima prova regionale.

Al di là dell’ottimo settimo posto conquistato in vista della qualificazione alla gara di Zona Tecnica di novembre, la gara di Chivasso ha rappresentato soprattutto un'importante occasione di crescita per un gruppo alla prima esperienza in Serie C Gold. Un debutto che permette alle ginnaste di acquisire esperienza e consapevolezza in vista dei prossimi appuntamenti.

Il fine settimana ha visto protagonista la Cuneoginnastica anche nel Winter Club Silver, con ben quattro formazioni impegnate nelle diverse categorie.

Nel livello LB Allieve, Maddalena Giordano, Marwa Idrissi, Nicole Hajdoni e Noemi Di Muro hanno affrontato una gara condizionata da qualche errore di troppo, che ha fatto scivolare la formazione al settimo posto. Una prova comunque utile per fare esperienza e guardare con maggiore determinazione alla prossima occasione.

Ottimo invece il risultato nel livello LC1 Allieve, dove Aurora Crismaru, Sofia Iacuzio, Emily Kalastra, Vittoria Piva e Camilla Rovere hanno conquistato un brillante secondo posto, confermando la qualità del lavoro svolto in palestra.

Tra le Open, la formazione composta da Anna Bressano, Dorotea Mellano e Martina Pisoni ha scelto di scendere comunque in pedana nonostante l'infortunio della compagna Anita Boi, avvenuto a pochi giorni dalla gara. La squadra, pur non potendo entrare in classifica, ha eseguito ottimi esercizi, dimostrando carattere, spirito di squadra e grande determinazione.

A completare il weekend è arrivato un altro secondo posto nel livello LD Open, conquistato da Alice Bergese, Syria Gadaleta, Chiara Gerbaldo e Ilaria Tealdi.

Una due giorni intensa per la Cuneoginnastica, tra debutti, conferme e qualche difficoltà da cui ripartire. Le pedane di Chivasso hanno regalato alle ginnaste non solo risultati, ma soprattutto esperienza e nuove motivazioni in vista delle prossime prove regionali.



