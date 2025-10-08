Saluzzo, si apre il Salone dell'Orientamento scolastico: conoscere per scegliere la scuola giusta

Si apre a Saluzzo, venerdì pomeriggio 10 ottobre dalle 14,15 a Il Quartiere, in piazza Montebello, il 9° Salone dell’Orientamento scolastico, momento importante per conoscere l’offerta formativa del territorio, approfondire, informarsi per scegliere, dopo la terza media, la scuola più consona.

L’appuntamento per i ragazzi e le loro famiglie è venerdì dalle 14,15 alle 18,30 e sabato 11 ottobre, tutto il giorno dalla 9 alle 12, 45 e dalle 14 alle 18.

Quest'anno l'ingresso è presso la sala tematica ma il percorso si snoderà come sempre, all’interno delle antiche scuderie della ex caserma Musso.

Doppia possibilità di visita anche per il Salone 2025 che si svolgerà anche quest’anno sia in presenza, anche per ciò che concerne le presentazioni degli Istituti - sia sul canale YOUTUBE della Fondazione Amleto Bertoni attraverso l' unica diretta del venerdì pomeriggio .

C’è una novità importante, oltre al fatto che il salone si apre con un mese di anticipo, ha annunciato in conferenza stampa Alberto Dellacroce coordinatore della Fondazione Amleto Bertoni: è la collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale, grazie al progetto Team Up (con il sostegno della Compagnia San Paolo e di Fondazione CrC) specifico per persone con background migratorio.

Saranno presenti al salone saluzzese mediatori culturali di lingua araba, cinese e albanese, per aiutare le famiglie nella conoscenza dei percorsi proposti, ma ci saranno anche materiali informativi in diverse lingue, per arrivare ad pubblico più ampio possibile.

Dirigenti e referenti degli istituti scolastici e formazione professionale del territorio con allievi, parteciperanno alla due giorni con le novità più importanti del programma scolastico.

Per tutte, oltre alla presenza nella rassegna saluzzese, sono previste giornate di "porte aperte" in novembre, dicembre e gennaio, in cui verranno ulteriormente approfonditi i percorsi di studio.

Trasversali in molti progetti formativi elencati il tema della sicurezza sul lavoro, delle competenze internazionali sviluppate e certificate tramite esperienze e stages all’estero insieme al tema dell’Intelligenza Artificiale che interesserà sempre più il mondo dell’educazione e riveste un ruolo importante anche per l’orientamento.

Ci sarà infatti un’evoluzione e un cambiamento anche riguardo al bagaglio di competenze richieste dai nuovi profili professionali e l'A.I. veicolerà nuove o aggiuntive competenze.

Al centro dei programmi, anche il benessere a scuola, la valorizzazione delle potenzialità degli studenti, il rafforzamento delle abilità personali e della propria sicurezza.

Elemento importante al centro del Salone, sarà l’informazione in tema di mobilità studiata sulle esigenze di andata e ritorno a scuola, con la presenza di stand di Bus Company e Arenaways (società ferroviaria che gestisce la linea Cuneo Saluzzo Savigliano) per conoscere orari e opportunità di muoversi nel periodo scolastico.

Il Salone si propone come una due giorni di incontri, stand, momenti di riflessione che vedranno protagonisti centinaia di giovani e le loro famiglie, insieme ai professori degli istituti del territorio.

L'Obiettivo è:

. conoscere l’offerta scolastica e formativa del territorio saluzzese

. approfondire, chiarire dubbi, ottenere informazioni e materiali utili alla scelta

. parlare con insegnanti e studenti delle scuole secondarie di II grado e delle agenzie formative

. incontrare i mediatori interculturali e linguistici presenti per essere accompagnati e guidati nella visita

Il Salone Orientamento è coordinato dal Sistema Regionale Obiettivo orientamento Piemonte, che fornisce informazioni e supporto in merito alla scelta del percorso di studio - ha illustrato Elisa Bonardo coordinatrice per il bacino saluzzese- il sistema è finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus ( FSE+ ) ed eroga servizi orientativi che coinvolgono tutti gli istituti del territorio (poichè peculiarità di questo, il bacino saluzzese vi ha aderito in toto) attraverso azioni di gruppo, incontri nelle classi, colloqui individualli offerti alle famiglie e studenti, oltre a seminari per i genitori ove la scuola ne fa richiesta. Sempre con orientatori professionisti".

Il Sistema regionale sarà presente anche alla due giorni di Saluzzo, con uno stand dedicato e disponibile con esperti.

Nell’area dedicata le scuole si presenteranno con il seguente calendario

Venerdì 10 ore 14.15 - 18.30

ORE 15.00 Liceo Soleri Bertoni

ORE 15.30 Istituto Denina Pellico Rivoira

ORE 16.00 I.I.S Umberto I Verzuolo Agraria

ORE 16.30 Istituto Alberghiero G. Paire Barge

ORE 17.00 AFP/CNOS - FAP

ORE 17.30 Liceo G.B. Bodoni

Sabato 11 ore 9 - 12.45 e 14.00 - 18.00

ORE 9.45 e 14.30 Liceo Soleri Bertoni

ORE 10.15 e 16.00 Istituto Denina Pellico Rivoira

ORE 10.45 e 17e00 AFP/CNOS - FAP

ORE 11.15 e 16.30 Liceo G.B. Bodoni

ORE 11.45 - 15.30 Istituto Alberghiero G. Paire Barge

ORE 12.15 e 15.00 I.I.S Umberto I Verzuolo Agraria