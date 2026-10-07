Roero in festa: l'Enoteca chiude l'ottobre tra cene di degustazione e il bis a Genova

Dopo il successo della Passeggiata nei vigneti di Montà, proseguono gli appuntamenti in Enoteca e due cene-degustazione dedicate a Roero e Roero Arneis

Un mese di ottobre ricco di iniziative per l'Enoteca Regionale del Roero, impegnata su più fronti nella promozione dei vini, delle cantine e del territorio: dalle passeggiate tra i vigneti agli appuntamenti nella sede di Canale, fino a due nuove serate fuori Enoteca, pensate per approfondire attraverso il confronto e la degustazione alcune delle espressioni più rappresentative della denominazione.

Il mese si è aperto con il successo della Passeggiata nei vigneti del Roero, che domenica 4 ottobre ha fatto tappa a Montà, registrando una bella partecipazione di pubblico e confermando l'interesse per un format che unisce il piacere del cammino alla conoscenza diretta dei luoghi e dei protagonisti della viticoltura roerina.

Favorita da una splendida giornata, la passeggiata ha accompagnato il numeroso gruppo di partecipanti lungo un percorso tra Santuario dei Piloni, Renna e Bric Valdiana, attraversando vigneti e alcuni degli scorci più caratteristici del territorio di Montà. Una sosta presso Poderi Vaiot ha offerto un primo momento di incontro e degustazione, mentre il pranzo conclusivo presso la Cantina Taliano Michele ha completato la giornata con i vini dell'Associazione Vignaioli di Montà.

Un'iniziativa che ha confermato ancora una volta il valore delle Passeggiate nei vigneti come occasione per raccontare il Roero partendo dal suo paesaggio, mettendo insieme attività all'aria aperta, cultura del vino, convivialità e rapporto diretto con i produttori.

Gli appuntamenti della domenica mattina in Enoteca

Prosegue parallelamente l'attività nella sede dell'Enoteca Regionale del Roero a Canale, con gli appuntamenti della domenica mattina dedicati all'aperitivo in Enoteca che saranno proposti in tutte le domeniche del mese.

Una formula agile e informale, che offre l'opportunità di avvicinarsi alle diverse produzioni delle cantine associate, conoscere nuove etichette e vivere l'Enoteca come luogo di incontro e di approfondimento del patrimonio vitivinicolo del territorio.

Accanto a questi appuntamenti, il programma di ottobre propone due importanti cene con degustazione, entrambe costruite attorno al confronto tra vini e annate e con l'obiettivo di offrire una lettura più approfondita delle diverse espressioni del Roero.



Venerdì 23 ottobre: Roero 2022 e 2023 a confronto

Il primo appuntamento è in programma venerdì 23 ottobre presso l'Osteria La Via del Sale, bistrot del 21.9 di Tenuta Carretta.

Protagonista della serata sarà il Roero, nella sua espressione in rosso, attraverso un confronto fra due annate: 2023 e 2022.

Saranno complessivamente venti le etichette in degustazione, con dieci Roero dell'annata 2023 e dieci dell'annata 2022, proposti in abbinamento al menu della serata.

Un confronto pensato non come una semplice successione di assaggi, ma come occasione per approfondire il carattere della denominazione, osservando attraverso diverse cantine e due vendemmie consecutive le sfumature che il nebbiolo assume sulle colline del Roero.

Una serata che permetterà quindi di mettere a confronto interpretazioni, territori e annate differenti, valorizzando il lavoro dei produttori e la capacità del Roero di esprimersi attraverso vini dotati di identità e personalità.

Venerdì 30 ottobre a Genova: protagonista il Roero Arneis

Una settimana più tardi l'Enoteca Regionale del Roero porterà la propria attività di promozione fuori dal Piemonte.

Venerdì 30 ottobre, a Genova, la Locanda Pesciolino ospiterà infatti una cena-degustazione interamente dedicata al Roero Arneis.

Anche in questo caso il tema sarà quello del confronto: saranno proposti dieci Roero Arneis 2025, espressione dell'ultima annata, affiancati da dieci etichette nella tipologia Riserva.

Venti vini per raccontare, attraverso produttori e interpretazioni diverse, uno dei vitigni simbolo del territorio e per evidenziarne non soltanto piacevolezza e immediatezza, ma anche complessità, capacità evolutiva e possibilità di esprimersi nel tempo.

L'appuntamento genovese assume inoltre un particolare significato nell'attività dell'Enoteca: portare il Roero fuori dal territorio significa incontrare nuovi appassionati e operatori e creare occasioni concrete di conoscenza delle denominazioni e delle aziende che ne fanno parte.

Un mese dedicato alla promozione del Roero

Passeggiate, aperitivi, degustazioni tematiche e cene diventano così strumenti diversi di un unico progetto: raccontare il Roero attraverso i suoi vini, i suoi produttori e il suo paesaggio, creando occasioni di incontro tanto sul territorio quanto al di fuori dei suoi confini.

«Quello di ottobre è un programma che rappresenta bene il modo in cui vogliamo lavorare come Enoteca – sottolinea il presidente dell'Enoteca Regionale del Roero, Marco Perosino –. Da una parte continuiamo a invitare il pubblico a venire nel Roero, a camminare nei vigneti, conoscere i produttori e vivere direttamente il territorio; dall'altra vogliamo portare i nostri vini anche fuori, creando occasioni di degustazione e di approfondimento. Il confronto tra annate, produttori e tipologie è particolarmente interessante perché permette di comunicare la ricchezza e la varietà del Roero. L'obiettivo resta quello di fare dell'Enoteca sempre più un punto di riferimento per la promozione collettiva delle nostre cantine e del territorio. Vi diamo appuntamento nelle varie iniziative e vi presenteremo nelle prossime settimane l'evento di Roma del 10 novembre dedicato alla promozione dei prodotti del nostro territorio, nella capitale.».

Un ottobre, dunque, particolarmente intenso per l'Enoteca Regionale del Roero, con un calendario che prosegue nel segno della promozione, dell'incontro e della cultura del vino, mettendo al centro le denominazioni del territorio e il lavoro delle cantine che ogni giorno ne rappresentano l'identità.