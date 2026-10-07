Bra, l'avvocato e scrittore Marco Lamberti conquista la platea del Caffè letterario di Albedo

È l'avvocato che chiunque vorrebbe avere. Tanto preparato e dedito al lavoro quanto efficace con la sua penna acuta e delicata. Parliamo del principe del foro braidese Marco Lamberti, che martedì 6 ottobre ha inaugurato il Caffè letterario Albedo di Bra.

Lo ha fatto, presentando il suo ultimo libro "Il procuratore del re", nella sala di BrArte, in un coinvolgente dialogo con la giornalista Silvia Gullino ed il consigliere di Slow Food Bra, Gianni Milanesio.

Ad accogliere l'avvocato braidese, già ospite del Caffè letterario nel 2024, c'erano, tra gli altri, Flavia Barberis, presidente di Albedo, e Agata Comandè, presidente di BrArte, in una serata che ha registrato un'ottima partecipazione di pubblico.

C'era anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, che ha battezzato la 9ª edizione di questo appuntamento culturale e di aggregazione, usando parole di stima, di gratitudine e di stimolo allo stesso tempo, perché hanno dato al Caffè letterario un ulteriore scopo. È quello di «Socializzare e creare ambienti di sicurezza» ha detto il primo cittadino, aggiungendo: «Nel momento in cui le persone, tante o poche, hanno la possibilità di trovarsi, guardarsi in faccia, parlarsi... vuol già comunque creare sicurezza nell'ambito di dove si vive o si occupa un determinato spazio». Che dire... Grazie!

Sinossi

Il Procuratore del Re è un romanzo che è basato sulla demistificazione dei luoghi comuni della letteratura, per fare piazza pulita dei marchingegni letterario-narrativi e sostituirli con la purezza della noetica platoniana. Si tratta di un giallo, ma a differenza dei soliti minuetti polizieschi, gli assassini sono intuiti già dalle prime pagine. Il romanzo, dunque, servirà non già a farsi incantare dalle sorprese da baracconi carnascialeschi tipiche della letteratura gialla moderna, ma a sviluppare la conoscenza sui valori umani, sulla società in cui si vive, sui meccanismi con cui si sviluppano le strade di apprendimento e di intuizione.

Identikit

Marco Lamberti nasce a Bra il 16 ottobre 1959 da una famiglia operaia e contadina. È parente di tre caduti partigiani durante la lotta di Resistenza. Conseguito il titolo di avvocato nel 1988, diviene patrocinante in Cassazione e presso le Alte Giurisdizioni dello Stato. Sposato, con due figli, consegue il titolo di giornalista pubblicista in seguito alla pubblicazione di svariati articoli su giornali e riviste di rilevanza locale e nazionale. Appassionato di sport, è anche Presidente dell'Associazione culturale "Il Corbezzolo" per la promozione dei valori dell'italianità nel mondo. Al Caffè letterario del 2024 aveva presentato il volume "The marvelous history of the barachin", che ha guadagnato l'ottavo piazzamento al Premio internazionale Letterario "I Murazzi di Torino" nella sezione romanzi e prosa, nonché diploma di "Menzione d'Onore" dalla giuria della Critica. "Il procuratore del re" è la sua ultima fatica letteraria, un libro bello, coinvolgente e scorrevole... cosa chiedere di più?