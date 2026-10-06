Alba, il quartiere Masera si apre alla città: dalla festa di domenica ai corsi gratuiti di scacchi e Braille

Una festa di quartiere come momento centrale, ma intorno un calendario che si allarga a benessere, scacchi, Braille e nuove occasioni di socialità. Il quartiere Piero Masera di Alba apre una stagione di iniziative con l'obiettivo di far vivere i suoi spazi e creare occasioni di incontro rivolte non soltanto a chi abita nella zona.

"Vogliamo far incontrare le persone, ricreare relazioni e offrire momenti in cui stare insieme", spiega Isabella Dell'Aera, presidente del Comitato di Quartiere Piero Masera. Una filosofia che passa dalle occasioni più leggere e conviviali, ma anche da appuntamenti formativi e culturali.

Il primo è in programma mercoledì 7 ottobre alle 20.45, nella sede di viale Masera 1 (Tetti Blu), con la conferenza gratuita "Sonno, stress ossidativo, alimentazione. La formula per il benessere", promossa dall'associazione di volontariato Nel Viale e dal Quartiere Piero Masera.

L'incontro affronterà il rapporto tra riposo, stress ossidativo e scelte alimentari attraverso gli interventi di Manuela Romagnoli, naturopata, chinesiologa, istruttrice di mindfulness e insegnante di yoga; Antonella Isnardi, consulente del benessere; e Andrea Balestrini, biologo nutrizionista. Ospite della serata sarà Alice Negro, con una lettura di poesie. L'ingresso è libero.

Il momento più propriamente dedicato alla socialità arriverà domenica 11 ottobre con la Festa di Quartiere, organizzata nella piazzetta di viale Masera, vicino al negozio DM e visibile da corso Europa. In caso di maltempo l'appuntamento non sarà annullato, ma si trasferirà nel salone polifunzionale.

Si inizierà alle 15.30 con un pomeriggio rivolto alle famiglie: animazione con Zenzero, giocoleria, spettacolo, scacchi e merenda. Ci sarà anche il mercatino "del dono e del baratto", al quale sarà possibile portare oggetti inutilizzati per scambiarli oppure donarli.

Gli scacchi durante la festa saranno anche un'anticipazione di una delle attività che proseguiranno nelle settimane successive. Saranno presenti istruttori di scacchi di Asti, che permetteranno a bambini e ragazzi di avvicinarsi al gioco e saranno poi impegnati nel corso base gratuito organizzato dal quartiere.

Il corso inizierà martedì 20 ottobre e proseguirà ogni martedì dalle 17.30 alle 19 nel salone polifunzionale di viale Masera. È rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni. La possibilità di attivare in seguito un percorso anche per gli adulti dipenderà dall'interesse raccolto.

La festa dell'11 ottobre proseguirà alle 19 con l'intrattenimento del maestro Cano e del gruppo musicale Manos Arriba. Per la parte gastronomica saranno presenti I Barbaq – American Barbecue e la birra del microbirrificio Boia Fauss.

Il programma del quartiere guarda però anche all'inclusione. Dal 22 al 25 ottobre è previsto un corso di Braille, dedicato all'apprendimento della lettura e della scrittura dell'alfabeto utilizzato dalle persone non vedenti. L'iniziativa vede la presenza di Apri Asti Ets-Odv e si articolerà in tre giornate: giovedì 22 ottobre dalle 19 alle 22, sabato 24 dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, domenica 25 dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Benessere, festa, gioco e formazione diventano così parti di uno stesso progetto. Per il quartiere Piero Masera l'obiettivo non è moltiplicare semplicemente gli appuntamenti, ma utilizzare attività differenti per creare occasioni nelle quali le persone possano incontrarsi, conoscersi e tornare a vivere insieme gli spazi del quartiere.