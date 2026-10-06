Marco Costa e il soprano Sang Eun Kim sposi a Caramagna Piemonte: nozze nel segno della lirica

Caramagna Piemonte, i fratelli Riggio della Tenuta "Lago dei Salici" con gli sposi Marco Costa e Sang Eun Kim

Una giornata di festa impreziosita dalla musica. Lo scorso venerdì 2 ottobre Marco Costa e il soprano Sang Eun Kim si sono uniti in matrimonio alla Tenuta Lago dei Salici di Caramagna Piemonte circondati da familiari e amici.

Durante i festeggiamenti, la sposa ha deliziato gli ospiti con un’esibizione lirica accompagnata dal maestro Giuseppe Nova, presente tra gli invitati. Un momento che ha portato nella cornice delle nozze l’incontro fra due artisti dal percorso internazionale.

Originaria della Corea del Sud, Sang Eun Kim è artista del Coro del Grand Théâtre de Genève.

Il suo percorso unisce una solida formazione internazionale a un significativo legame con il Piemonte: dopo gli studi alla EWHA Womans University di Seoul, si è perfezionata ad Alba e ha conseguito la laurea con lode in canto lirico al Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria.

Nel 2021 ha ricevuto il premio speciale per la migliore esecuzione liederistica al Concorso internazionale “A. Rubinstein” di Düsseldorf; nel 2024 ha inoltre preso parte a una produzione dell’Opéra Royal de Wallonie di Liegi.

A condividere con lei il momento musicale è stato Giuseppe Nova, flautista di rilievo internazionale e direttore artistico dell’Alba Music Festival. La sua carriera lo ha portato a esibirsi in sale prestigiose, dalla Suntory Hall di Tokyo al Rudolfinum di Praga e a collaborare come solista con numerose orchestre, tra cui quella dell’Arena di Verona.

Una presenza che ha dato ulteriore valore artistico alla festa.

Le nozze di Marco Costa e Sang Eun Kim hanno così intrecciato la gioia di una ricorrenza privata con un momento musicale di particolare qualità, offerto agli invitati dalla sposa e da un ospite d’eccezione.