SUPERLEGA / Poriya subito in campo, Cuneo a Piacenza continua il percorso verso il campionato

Secondo test match contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza e seconda sconfitta per l'Acqua Sant'Anna Cuneo, che nel pomeriggio di oggi al PalaBanca della città emiliana cede ai padroni di casa con il punteggio di 4-0, con i parziali di 25-23, 25-19, 25-17 e 27-25.

Una sfida utile soprattutto per continuare il percorso di preparazione in vista dell'inizio del campionato e per permettere a coach Matteo Battocchio di testare uomini e soluzioni. Tra le novità più attese, l'esordio di Poriya Khanzadeh, subito inserito nel sestetto iniziale.

Battocchio parte con Argilagos e Feral nella diagonale palleggiatore-opposto, Codarin e Mosca al centro, Poriya e Champlin schiacciatori ricevitori e Loubeyre libero. Dall'altra parte Piacenza risponde con Porro-Bovolenta in diagonale, Galassi e McHenry al centro, Gutierrez e Zlatanov in banda e Pace libero.

Nel primo set Cuneo parte con buon piglio e mantiene il comando nelle fasi iniziali, girando sul +2 sia sull'8-6 sia sul 14-16 e rimanendo avanti fino al 20-21. Nel finale, però, la Gas Sales Bluenergy riesce a piazzare il sorpasso e a chiudere 25-23. Nel corso del parziale entrano anche Coscione e Sala.

Piacenza prende invece in mano le redini del secondo set. La formazione emiliana conduce 8-5, poi 16-14, mantenendo il vantaggio fino al 25-19 che vale il 2-0. Anche in questo parziale Battocchio concede spazio a Coscione e Sala, inserendo anche Volpe.

Nel terzo set il tecnico piemontese sceglie di far rifiatare Poriya, inserendo Strehlau in diagonale con Champlin. Argilagos resta al palleggio, Feral opposto, Codarin e Mosca al centro e Loubeyre libero. Piacenza parte ancora avanti, 8-5, allunga sul 16-11 e sul 21-14, fino al 25-17 conclusivo. Nel corso del set spazio anche a Coscione, Sala e Giraudo.

Come già accaduto nel precedente confronto, le due squadre disputano anche un quarto set, nel quale Battocchio dà spazio fin dall'inizio a Manuel Coscione in palleggio, con Sala opposto, Volpe e Barberio centrali, Strehlau e Giraudo schiacciatori ricevitori e capitan Cavaccini libero.

È il parziale più combattuto della giornata. Cuneo parte forte e si porta sul 8-4, ma Piacenza recupera e sorpassa sul 14-16. Nel finale si gioca punto a punto, con la Gas Sales Bluenergy che riesce a spuntarla 27-25.

Al termine della gara, coach Matteo Battocchio analizza con lucidità la prestazione della squadra, soffermandosi anche sull'inserimento di Poriya Khanzadeh.

«Poriya ha fatto bene, non è semplice da zero senza essersi mai allenati a giocare. Ci sono delle cose che lui fa bene di suo, avendo una qualità elevata come giocatore. E dei meccanismi che devono ancora funzionare meglio, però oggi ha fatto vedere un paio di situazioni molto interessanti. Chiaro che dovremo essere bravi a portarlo dentro i meccanismi di squadra».

Il giudizio del tecnico sulla prestazione collettiva è invece più severo: «Come squadra non è stata una doccia fredda, però non abbiamo giocato bene. Abbiamo subito molto».

Battocchio sottolinea però anche gli aspetti positivi emersi nei momenti più difficili della partita: «In alcuni momenti della gara siamo stati bravi a rimanere attaccati con sofferenza, soprattutto nel secondo set. Ma in troppi altri abbiamo lasciato andare le cose senza cercare una reazione di attitudine».

Un aspetto sul quale il gruppo continuerà a lavorare nei prossimi giorni, in vista dell'avvicinamento al campionato: «Questa è una cosa su cui dobbiamo continuare ad impegnarci, è un tema che stiamo affrontando e che sappiamo che in alcuni momenti ci prende. Altrimenti abbiamo una buonissima qualità, ma quando ci prende facciamo un po' di fatica a uscire da queste situazioni».

Per l'Acqua Sant'Anna Cuneo ci sarà ora l'ultimo appuntamento del precampionato. Domenica 11 ottobre, al Biella Forum, la formazione di coach Battocchio affronterà la neopromossa in SuperLega Tinet Prata di Pordenone.

Il campionato scatterà domenica 18 ottobre alle ore 18, con l'Acqua Sant'Anna Cuneo impegnata al Palasport di San Rocco Castagnaretta contro i campioni d'Italia di Perugia.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Acqua Sant'Anna Cuneo 4-0 (25-23/25-19/25-17/27-25)

Acqua Sant'Anna Cuneo: Argilagos 2, Feral 13, Mosca 7, Codarin 2, Poriya 4, Champlin 6, Loubeyre (L1), Coscione, Sala 6. Volpe 4, Barberio 1, Giraudo, Cavaccini (L2)

Allenatore: Matteo Battocchio, Aiuto Allenatore: Mauro Rizzo, Aiuto Allenatore: Fabio Genre

Ricezione positiva: 44%; Attacco: 34%; Muri 8; Aces 2

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 3, Bovolenta 10, Galassi 8, Mchenry 10, Zlatanov 13, Gutierrez 3, Pace (L1), Leon 9, Brboric 6, Comparoni 7, Travica, Rizzo (L2), Destro. N.e. Robinson, Fraleone, Kotlar.

Ricezione positiva: 64%, attacco 48%, muri 10, aces 6

Allenatore: Dante Boninfante

Durata set: 28', 23', 21', 27'- Durata totale: 99'