Alba, 85 bambini al corso di arabo dell’associazione Al Amal: “Lingua e rispetto per crescere insieme”

È stato inaugurato ufficialmente il nuovo anno di corsi dell’associazione Al Amal, che ogni domenica mattina anima le aule del CPIA di via Michele Coppino con lezioni di lingua araba dedicate ai più piccoli. Il progetto, sostenuto dal Comune di Alba, coinvolge 85 bambini, suddivisi in sei classi, con sette insegnanti volontarie, grazie al coordinamento della presidente dell'associazione e direttrice del corso Aicha Ftitech

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Alberto Gatto, la vicesindaca e assessora alla Cultura Caterina Pasini, l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce, la presidente dell'associazione e il consigliere comunale Ali Draichi che ha seguito il percorso sin dalle prime edizioni. “Non è una novità assoluta – spiega Draichi – perché il corso esiste già dall’anno scorso, ma si è ormai strutturato in modo stabile, grazie alla collaborazione con il Comune che ha concesso l’utilizzo del CPIA la domenica, quando la scuola è chiusa. Le famiglie possono così contare su un ambiente accogliente e ben organizzato, con aule, materiali e supporti didattici.”

Le lezioni, differenziate per età e livello di conoscenza, accompagnano i bambini da ottobre a maggio, intrecciando l’apprendimento linguistico con momenti educativi e di riflessione culturale. “L’associazione è composta esclusivamente da donne – racconta Draichi – tutte volontarie. Oltre alla lingua, lavorano con grande sensibilità sul tema del ruolo della donna e del rispetto reciproco. In ogni classe è affisso un messaggio che richiama all’uguaglianza e al rifiuto di ogni forma di violenza domestica. È un segnale importante, che parte dai bambini per arrivare alle famiglie.”