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Calcio | 08 ottobre 2026, 09:25

CALCIO SERIE D / Bra-Celle Varazze 2-0, il direttore D'Alterio: "Abbiamo chiesto più grinta ed è arrivata, siamo molto contenti" [VIDEO]

I giallorossi sono ora attesi dal derby provinciale con il Saluzzo, in programma domenica 11 ottobre

Albert D'Alterio e Alessandro Bertin

Albert D'Alterio e Alessandro Bertin

Sotto la pioggia incessante dell'"Attilio Bravi" è arrivata la prima vittoria stagionale dell'AC Bra. Ieri, mercoledì 7 ottobre, i giallorossi si sono infatti imposti con il risultato di 2-0 sul Celle Varazze, in occasione del recupero della quinta giornata di Serie D.

Hanno deciso il match, rinviato di dieci giorni a causa dell'infortunio dell'arbitro, il gol di Lorenzo Giovane e l'autorete savonese di Miragliotta.

In classifica i piemontesi salgono al terzultimo posto con cinque punti, mentre i liguri rimangono il fanalino di coda del girone A a quota zero.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 11 ottobre, quando all'"Attilio Bravi" si presenterà il Saluzzo per il derby provinciale d'andata: fischio d'inizio programmato per le ore 15:00.

Le dichiarazioni del Direttore Generale Albert D'Alterio e dell'MVP di giornata Alessandro Bertini al termine dell'incontro (GUARDA IL VIDEO)


 

Samuele Bernardi

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