CICLISMO / Dorian Godon si aggiudica l'edizione 2026 del Gran Piemonte [FOTO e VIDEO]

Il francese Dorian Godon si aggiudica l'edizione 2026 del Gran Piemonte (181 km con partenza da Asti e arrivo a Bra) imponendosi in volata su Anthon Charmig e Alberto Bettiol.

Da registrare la caduta, all'ultima curva, di Thomas Silva della XDS Astana, finito contro le barriere di protezione.

Il vincitore del 110° GranPiemonte presented by Crédit Agricole, Dorian Godon, ha dichiarato subito dopo il traguardo: "Il percorso di questa edizione del GranPiemonte, meno duro degli scorsi anni, mi si addiceva e quindi ero ottimista sulle mie possibilità. La squadra ha lavorato tanto nel finale, portandomi all'ultima curva in terza posizione. Da lì dovevo solo spingere al massimo fino al traguardo. Con questa sono sette le vittorie stagionali in quello che è il mio nuovo team. Mi piacciono questi finali insidiosi, ce ne sono tanti nelle corse italiane ed è per questo che mi piace correre qui".

Alcuni frammenti di gara (VIDEO)

Ad animare la prima parte di giornata ci aveva pensato la fuga iniziale, partita pochi chilometri dopo la partenza ufficiale avvenuta ad Asti intorno alle 12:10, composta da Davide Ballerini, Aless De Bock, Manuele Tarozzi, Alex Diaz, Valentin Ferron, Brieuc Rolland, Santiago Umba, Germán Darío Gómez e Luc Wirtgen.

In gara era presente anche l'albese Matteo Sobrero che, dopo il recente argento agli Europei in Slovenia, ha onorato l'evento di casa.

Il Gran Piemonte 2026 è anche stata l'ultima competizione da professionista di Jacopo Mosca, corridore osaschese della Lidl-Trek nativo di Savigliano, che dal prossimo gennaio diventerà direttore sportivo della stessa formazione tedesca.

Il percorso, con ben 2500 metri di dislivello, presentava numerose asperità altimetriche, tra cui le salite di Manera, Tre Cunei e Roddino. Vero spartiacque della corsa è però stata la doppia ascesa a La Morra, erta che ha creato selezione in gruppo.

Anche quest'anno la start list era di primissimo livello: per molti partecipanti la classica piemontese è stata il banco di prova finale prima del Giro di Lombardia, ultimo grande appuntamento stagionale in programma sabato 10 ottobre.

ORDINE D'ARRIVO GRAN PIEMONTE 2026:

1 - Dorian Godon

2 - Anthon Charmig

3 - Alberto Bettiol

4 - Lukas Nerurkar

5 - Quinten Hermans