NUOTO / Massime onorificenze del Coni a Sara Curtis e Thomas Maggiora: il nuoto cuneese sul trono d'Italia

Un riconoscimento straordinario per lo sport cuneese e per la straordinaria favola del nuoto nostrano. Nella mattinata di lunedì 12 ottobre, con inizio alle ore 11 e diretta televisiva su Rai 2, la palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" dell'Acqua Acetosa a Roma ospiterà la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro e delle Palme d'Oro al Merito Tecnico, le più alte onorificenze dello sport italiano conferite dal Coni.

Tra i grandi protagonisti della giornata figurano la campionessa di Savigliano Sara Curtis e il suo storico allenatore Thomas Maggiora, figura chiave della crescita tecnica dell'atleta tra le corsie del Centro Sportivo del Roero.

A Thomas Maggiora verrà attribuita la Palma d'Oro al Merito Tecnico per il decisivo contributo fornito allo sviluppo del nuoto azzurro e per aver scoperto, allenato e condotto al successo internazionale la giovane primatista mondiale. Sara Curtis è stata insignita del Collare d'Oro al Merito Sportivo per i trionfi iridati e i record stabiliti nel 2026, anno che l'ha vista nominata dal ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ambasciatrice della Diplomazia dello Sport.

La fuoriclasse saviglianese non potrà tuttavia presenziare alla cerimonia della capitale poiché attualmente impegnata negli Stati Uniti, a Charlottesville, dove prosegue la carriera universitaria e agonistica sotto la guida di Todd De Serbo alla University of Virginia, pur mantenendo saldo il legame con Thomas Maggiora che torna a seguirla durante i suoi rientri in Italia.

Alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, la premiazione celebrerà così le eccellenze che continuano a dare grande lustro alla Granda e all'intera nazione.

IL VIDEO

Nelle immagini una nostra intervista dell'estate 2023 a una giovane Sara Curtis, allora promessa del nuoto italiano, e al suo allenatore Thomas Maggiora.