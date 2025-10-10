 / Sanità

Sanità | 10 ottobre 2025, 12:15

Supereroi e teneri animaletti rallegrano le pareti del nuovo Pronto soccorso pediatrico di Cuneo

Dal 1° ottobre operativo in un'area di quello generale. Oggi l'inaugurazione

Inaugurato questa mattina - ma già attivo dal 1° ottobre - il Pronto Soccorso pediatrico, trasferito in un'area del Pronto Soccorso generale dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. 

Le prime voci di spostamento a febbraio 2024, qualche polemica e infine il raggiunto accordo, annunciato lo scorso mese di giugno. 

A disposizione dei circa 11 mila piccoli pazienti che ogni anno accedono al servizio ci sono una sala d'aspetto con bagno dedicato, una sala con il medico e una con l'infermiere. Il tutto umanizzato e reso bello e colorato grazie alle associazioni di volontariato attive proprio presso la Pediatria, Abio e La favola di Marco. 

Sono raffigurati dolcissimi animali, gli immancabili supereroi , i mitici personaggi della Disney e anche alcuni nuovi volti, come Ladybug di Miracolous e i PJ Masks.

All'inaugurazione anche l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. 

Barbara Simonelli

