CALCIO SERIE D / È tempo di derby provinciale: Bra-Saluzzo vale più di tre semplici punti

L’attesa sta per finire. Domani, domenica 11 ottobre, lo stadio “Attilio Bravi” si vestirà a festa per ospitare uno degli appuntamenti più sentiti della stagione sportiva cuneese: il derby della “Granda” tra AC Bra e Saluzzo 1901.

Come da tradizione la sfida, valida per la settima giornata del girone A di Serie D, promette scintille e andrà ben oltre i tre semplici punti in palio.

L’umore e la classifica delle due formazioni sono assai contrastanti. Da una parte ci sono i giallorossi che, nonostante arrivino dalla prima vittoria in campionato maturata pochi giorni fa, navigano nelle retrovie del raggruppamento (terzultimi con cinque punti); dall’altra, invece, ci sono i granata che dalla loro hanno una migliore posizione nella graduatoria (settimi a quota nove) ma sono reduci da due sconfitte consecutive, nonché le prime stagionali.

Il Bra, nel recupero infrasettimanale, ha vinto 2-0 con il fanalino di coda Celle Varazze, grazie al gol di Giovane e a un’autorete ligure. Davanti al pubblico amico, i ragazzi di mister Riccardo Boschetto hanno sfoderato una prestazione solida che, dopo settimane difficili, ha finalmente risollevato l’umore dei tanti tifosi accorsi ancora una volta allo stadio.

Il Saluzzo, guidato dal tecnico Antonino Asta, arriva dalla sconfitta per 3-2 subita mercoledì sul campo della Valenzana Mado nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I marchionali, dopo aver condotto l’incontro con il doppio vantaggio grazie alle reti di Becchio e Furtado, si sono fatti riprendere e superare nell’ultima mezz’ora dagli alessandrini, vanificando quanto di buono costruito sino a quel momento.

Domenica scorsa, in occasione della sesta giornata di campionato, i giallorossi erano invece usciti sconfitti 3-0 dal “Comunale” di Sanremo, mentre i granata avevano perso 2-1 sul campo del Ligorna.

Dunque, al netto di tutte le considerazioni fatte, si preannuncia una sfida al cardiopalma e sicuramente non scontata, come conferma il periodo di forma delle due squadre.

La partita andrà in scena allo stadio “Attilio Bravi” di Bra, con fischio d’inizio previsto per le 15:00, e sarà diretta da Pietro Francesco Donati di Chiavari che potrà contare sull’aiuto degli assistenti Greta Pasquesi di Rovigo e Paulo Ndoja di Bassano del Grappa.

Per quanto riguarda i precedenti più recenti bisogna tornare all’annata 2024/25, quando i braidesi si imposero in entrambi i match con il risultato di 2-0. Negli ultimi sei scontri ben quattro sono stati ad appannaggio dei giallorossi, mentre i restanti due sono stati pareggi.

Per assistere alla sfida di ritorno bisognerà attendere il giorno di San Valentino: infatti, il 14 febbraio all’”Amedeo Damiano” ci sarà il secondo atto del derby provinciale di Serie D.