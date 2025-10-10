Cuneo, code e rallentamenti per un’auto sbandata all’imbocco dell’Est Ovest

Un ferito portato in ospedale per accertamenti. E’ il bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 18 di oggi, venerdì 10 ottobre, a Cuneo, presso la rotonda di ingresso dell’Est-Ovest a Confreria.

Qui, per ragioni in corso di accertamento, una Panda condotta da un uomo ha sbandato andando a urtare il guardrail posto a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo. Il sinistro ha provocato code e rallentamenti, ora in via di risoluzione.