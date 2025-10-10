 / Cronaca

Cronaca | 10 ottobre 2025, 19:45

Cuneo, code e rallentamenti per un’auto sbandata all’imbocco dell’Est Ovest

Il conducente portato al Santa Croce per accertamenti

Un ferito portato in ospedale per accertamenti. E’ il bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 18 di oggi, venerdì 10 ottobre, a Cuneo, presso la rotonda di ingresso dell’Est-Ovest a Confreria.

Qui, per ragioni in corso di accertamento, una Panda condotta da un uomo ha sbandato andando a urtare il guardrail posto a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.  Il sinistro ha provocato code e rallentamenti, ora in via di risoluzione.

