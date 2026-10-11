Mondovì, il rally scende in piazza tra i ricordi dei campioni locali e il sogno della Dakar 2027

Mondovì terra di motori e soprattutto di grandi appassionati. Lo ha dimostrato ieri, sabato 10 ottobre, l'incontro organizzato in piazza Cesare Battisti all'interno della prima edizione dello "Sport e Culture Festival", scommessa vincente nata da Paolo Bruno in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Lo sport nelle piazze e vicino alla gente, ad ampio raggio, coinvolgendo grandi nomi del panorama nazionale, ma anche gli sportivi locali di ieri e di oggi che hanno lasciato la loro impronta nel motorsport.

Sul palco di "Rally in Piazza", moderati da Luca Pazielli e Gabriella Giordano con Fabio Boggione, si sono alternati ex piloti e navigatori del Monregalese come Pierfelice Filippi, Oscar Barel, Remo Filippi, Gianfranco Cassinis, "Odeon" Gabriele Noberasco, P.G. Deila, Enzo Garelli, Danilo Baravalle, Pierangelo Pellegrino e Leonardo Neve e Antonella Vallauri. Assente, perché impegnato al Rally Legend di San Marino, il villanovese Cristiano Fenoglio.

Tante le riflessioni portate all'attenzione del pubblico su come è cambiato il modo di vivere il rally, sia per chi vi partecipa che per chi va a vedere le prove speciali. Tra aneddoti e curiosità un caloroso ricordo a Gianpaolo Demela, scomparso nel 2024, storico navigatore di Pier Felice Filippi, su Lancia Stratos HF.

In chiusura una piccola anteprima di un grande sogno che sta per diventare realtà: la partecipazione di un equipaggio monregalese alla Dakar 2027 che vedrà Davide Peruzzi, imprenditore monregalese e presidente della Scuderia Alpi del Mare, con il Team Gealife Motorsport alla guida di un Iveco Turbo Daily 4x4, insieme a Daniele Clerico , affrontare le selettive piste dell’Arabia Saudita. In cabina, nel ruolo di tecnico di bordo, ci sarà l'esperienza di Giuseppe Francesco Simonato, professionista torinese, “Dakar Legend” ed ex protagonista delle storiche spedizioni Overland Iveco in tutti i continenti.

Un sogno diventato realtà con l’iscrizione ufficiale all’evento, impreziosito dal primo prestigioso traguardo: il conseguimento del Patrocinio della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale del Piemonte, che hanno nominato Davide Peruzzi “Ambasciatore del Territorio e dell’Eccellenza Motoristica e Sport Storico Piemontese”.

Gli appuntamenti dello Sport e Culture Festival proseguiranno ancora nel pomeriggio di oggi.

in piazzetta Moizo

alle 14 L’allenamento mentale nello sport, un appuntamento curato da Michela Chiapello e dedicato al tema Obiettivi: come raggiungerli nello sport e nella vita.

Alle 15 sarà la volta di Sport senza barriere: Discesa Liberi. Lorenzo Repetto presenterà l’associazione Discesa Liberi, impegnata nella promozione di uno sport più accessibile e inclusivo, capace di superare gli ostacoli e offrire nuove opportunità di partecipazione.

Alle 16, Michela Chiapello incontrerà Davide Peruzzi, pilota che prenderà parte alla Dakar Classic 2027. Un dialogo dedicato al mondo dei motori e alle sfide che attendono chi si prepara ad affrontare una competizione impegnativa come il rally raid, tra preparazione, determinazione e spirito d’avventura.

Alle 17 spazio infine alle Pillole di Salute dell’ASL CN1, con due approfondimenti dedicati alla prevenzione e all’innovazione in ambito medico. Il primo, Alimentazione e salute metabolica: approcci preventivi, vedrà intervenire le dottoresse Giannotti, Rapalino, Perrucci e Giglia. A seguire, il dottor Gattolin approfondirà Le nuove frontiere della chirurgia metabolica, con particolare attenzione alla chirurgia bariatrica per il trattamento dell’obesità.

In piazza Cesare Battisti

alle 14 con Insieme, oltre ogni rincorsa, un incontro che vedrà protagonisti Darjia Dercack e Alessandro Nocera, con la conduzione di Federica Frola.

Alle 15 spazio a Michela Moioli, protagonista dell’appuntamento Da Pyeong Chang a Milano-Cortina, condotto da Daniela Cotto. Un’occasione per ripercorrere il percorso sportivo della campionessa e guardare alle sfide che attendono lo sport in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.

Alle 16 saliranno sul palco Andy Diaz e Fabrizio Donato per Quando il talento incontra la guida, un incontro condotto da Federica Frola che metterà al centro il rapporto tra talento, esperienza e accompagnamento nel percorso verso i risultati.

Il pomeriggio proseguirà alle 17 con Leonardo Fabbri e Oltre i ventidue metri. Anche in questo caso la conduzione sarà affidata a Federica Frola, per un appuntamento dedicato al percorso e alle ambizioni di uno dei protagonisti dell’atletica italiana.

A chiudere il programma, alle 18, sarà 2006-2026: il ricordo dell’ultimo trionfo, un incontro condotto da Marino Bartoletti, pensato per riportare alla memoria un successo sportivo rimasto nel cuore degli appassionati.