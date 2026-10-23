Progetto Orientamento Formativo Politecnico di Torino al Denina Pellico Rivoira

Gli incontri verteranno sul potenziamento di Aritmetica e Algebra, Meccanica, Ottica, Termodinamica, i logaritmi, l’elettromagnetismo, trigonometria e tutto ciò che è funzionale alla preparazione ai corsi di laurea di Ingegneria o Architettura, ma anche Economia o Informatica.

Il corso, di cui è referente la prof.ssa Raffaella Cometto, è attivo da 12 anni ed è stato seguito in media da circa il 20% degli alunni delle classi terminali della sezione tecnica dell’Istituto. Un’alta percentuale di questi studenti passa il test di ammissione alla facoltà di interesse. Il corso è promosso dal Politecnico di Torino.

Il Progetto Orientamento consiste in un piano di attività formative che hanno lo scopo di rendere maggiormente consapevole ed efficiente il percorso di studio durante il primo anno accademico.

Promuove il miglioramento degli aspetti di approccio metodologico allo studio e di ragionamento logico attraverso la partecipazione a lezioni ed esercitazioni. Il corso aiuta a confrontare le proprie conoscenze con quelle richieste per intraprendere studi universitari nei corsi di laurea dell’area di Ingegneria e nei corsi di laurea in Design e comunicazione, in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico- ambientale e in Architettura e a scegliere a ragion veduta il proprio percorso universitario.

Per l’idoneità al sostenimento del test di ammissione ogni studente dovrà partecipare a tre ore di lezione di matematica e fisica a PoliTO, ad almeno una lezione tematica e ad almeno 9 ore su 12 delle lezioni di matematica e fisica svolte a scuola.

Il Denina Pellico Rivoira si propone come sempre una scuola adatta all’inserimento lavorativo ma anche alla prosecuzione egli studi.