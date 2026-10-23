VOLLEY A3M / Savigliano a Valenza nella tana dei cugini, Berra: "Con Acqui sarà dura fare punti senza la giusta attenzione"

Una grande classica per inaugurare la stagione delle trasferte. Dopo il bel successo in rimonta al debutto casalingo in Serie A3 Credem Banca, il Monge-Gerbaudo Savigliano va per la prima volta fuori dalla provincia di Cuneo, affrontando nella seconda giornata del Girone Bianco un “vecchio nemico” di categoria: il Negrini-CTE Acqui Terme.

L’avversario. I “cugini” per eccellenza. Fino a questa stagione, quando la terza serie nazionale ha accolto anche Ciriè, gli acquesi sono stati da sempre i vicini prossimi dei saviglianesi, con cui hanno dato vita a battaglie sportive di altissimo valore. Non solo in estate, con i tanti allenamenti congiunti organizzati nelle ultime annate, ma anche e soprattutto nei campionati, nei quali, in alcune circostanze, questo derby piemontese è anche valso come scontro diretto per il vertice. Quest’anno, tante cose sono cambiate da entrambe le parti della rete, perché entrambe le compagini hanno attuato significative mutazioni dei rispettivi roster, decisamente ringiovaniti. Gli alessandrini, che sono ancora affidati a coach Simone Serafini, grande ex dell’incontro, possono contare su un gruppo fortemente rinnovato, ma che può vantare alcuni “grandi esperti” di categoria. Su tutti capitan Esposito, che porta esperienza a tutto l’ambiente, e l’opposto Biasotto, garanzia in Serie A3 con il suo mancino ficcante. Al debutto, però, è arrivata una sconfitta per 3-1 contro San Giustino, nonostante i 19 punti dello stesso Biasotto. La sensazione resta comunque quella che il Negrini-CTE non abbia ancora espresso appieno il suo potenziale.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa saviglianese c’è, per contro, grande entusiasmo. I musi lunghi dei primi due set contro Trebaseleghe sono stati spazzati via da una rimonta di grandissimo livello, chiusa con il successo al tie-break e l’esplosione di gioia del PalaSanGiorgio. Insomma, rispetto alla passata stagione, l’inizio di campionato è sicuramente più promettente. Coach Andrea Berra lo riconosce, ma mantiene alta la soglia dell’attenzione: “Le sensazioni sono buone, perché vincere in rimonta dà morale e fiducia, ma con Acqui sarà dura fare punti se non dovessimo partire con la giusta attenzione. Dovremo fare una gara accorta e speriamo di trovare una buona continuità di gioco. Poi, sarà come sempre il campo a dare il responso, ma sicuramente proveremo a dare il nostro meglio per dare continuità al nostro ottimo inizio di campionato”.

I precedenti. Negrini-CTE e Monge-Gerbaudo si sono affrontate per sei volte nelle ultime tre stagioni. Il bilancio è in totale equilibrio: tre vittorie a testa. L’ultima stagione ha visto, però, un’inversione di rotta, con Acqui Terme che ha vinto entrambe le sfide del 2025/26: 1-3 al PalaSanGiorgio all’andata e 3-2 al ritorno a Valenza. Nella città degli orafi i saviglianesi hanno vinto una sola volta, nel primo incrocio tra le due squadre, risalente al 2023/24. Sono tre gli ex di giornata, uno solo in campo: Daniele Carpita, oggi a Savigliano e nella passata annata ad Acqui. Sarà in panchina, invece, coach Simone Serafini, tecnico biancoblù nel girone d’andata della scorsa stagione. Ancora indisponibile, infine, Luca Martina, libero del Monge-Gerbaudo che vestì la maglia del Negrini-CTE nel 2023/24.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2026/27, la partita tra Negrini-CTE Acqui Terme e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley (questo il link dell’incontro: https://www.youtube.com/watch?v=JlJcqY9Pesc). L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 25 ottobre al Palazzetto dello sport di Valenza.