Teatro e memoria: doppio trionfo per l'Arimondi-Eula di Savigliano al Premio Antonino Olmo 2026

L'edizione 2026 del prestigioso Premio Antonino Olmo si è tinta dei colori del trionfo per l'Istituto Arimondi-Eula di Savigliano che ha portato a casa ben due dei riconoscimenti più importanti della manifestazione durante la premiazione nella serata di mercoledì 23 ottobre in occasione del Consiglio comunale: in tale sede, il sindaco Antonello Portera ha consegnato due pergamene al Preside Luca Martini e alla delegazione di docenti e studenti presenti in sala con la signora Novaretti, nipote di Ottavio Morino, che ha fattivamente collaborato alla ricerca del suo illustre parente.

Un risultato straordinario che premia il talento artistico, l'impegno civile e la passione per la ricerca storica. Il primo premio è andato all'intensità teatrale di "Binari di seta", spettacolo messo in scena nel 2024: un lavoro corale che ha saputo fondere, tra recitazione e danza, territorio, storia e arte in una messinscena potente e coinvolgente, confermando la grandissima maturità artistica raggiunta dai giovani interpreti, guidati da Mariella Fissore.

Il trionfo è stato completato dal meritatissimo secondo premio conferito agli studenti dell'attuale classe 3B scientifico: attraverso lo studio dei documenti e di una vera e propria attività di indagine sul campo, la classe, insieme alla professoressa Chiara Fogliato, è riuscita a gettare nuova luce sul passato, portando alla scoperta della tomba di Ottavio Morino. Un progetto che non solo ha arricchito il bagaglio culturale degli alunni, ma ha restituito alla comunità un pezzo prezioso della propria memoria storica.

La doppia vittoria al Premio Antonino Olmo dimostra l'eccellenza del percorso didattico ed educativo portato avanti dall'Istituto: dietro a questi premi ci sono ore di prove, studi approfonditi e la guida sapiente dei docenti, ma soprattutto l'entusiasmo contagioso di ragazzi che hanno saputo dimostrare come la cultura, espressa sul palcoscenico o tra le righe di un vecchio registro storico, sia il motore più potente per la crescita dei giovani.