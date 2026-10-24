CALCIO SERIE D / Le cuneesi vanno a caccia di punti importanti: a Bra arriva il Derthona, il Saluzzo fa visita al Sestri Levante

Nuovo weekend e nuovo impegno per le formazioni cuneesi militanti in Serie D. Domani, domenica 25 ottobre, andrà infatti in scena la nona giornata del girone A: il Bra accoglierà il Derthona all’”Attilio Bravi”, mentre il Saluzzo farà visita al Sestri Levante.

L’AC Bra sta attraversando un ottimo periodo di forma: dopo un avvio stagionale altalenante, la squadra ha risollevato l’umore della storica piazza piemontese, ridando linfa al nuovo progetto tecnico nato in estate. I giallorossi di mister Riccardo Boschetto sono reduci da un'importantissima vittoria esterna sul campo del Ligorna. A Genova, in una sfida condizionata dalla forte pioggia (che ha causato una sospensione di circa 45 minuti), a decidere l'incontro sono state le reti di Manuel Zanon e Gabriele Massaro, a fronte del gol ligure segnato da Corti su rigore.

Domenica i braidesi ospiteranno il Derthona, rivelazione delle prime giornate di campionato. La formazione guidata da Giuseppe Cacciatore (ex Saluzzo) ha pareggiato l’ultimo match contro l’Asti: un 1-1 frutto dell’iniziale vantaggio tortonese di Andrea Moriano, seguito dal sigillo astigiano firmato da Masawoud. Quello maturato allo stadio “Fausto Coppi” è stato un pari dal peso specifico notevole per i bianconeri che arrivavano da due sconfitte consecutive.

Attualmente, i giallorossi occupano la tredicesima posizione con nove punti, mentre i tortonesi, con tre lunghezze in più, si trovano al settimo posto.

Il fischio d’inizio è in programma alle 14:30 presso lo stadio “Attilio Bravi” di Bra. A dirigere l’incontro sarà Marco Rastellino di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio e Jean Christophe Molino di Brescia.

In cerca di riscatto, invece, il Saluzzo 1901 di mister Antonino Asta, atteso dalla trasferta di Sestri Levante. I marchionali arrivano dalla sonora sconfitta casalinga (0-3) contro il forte Chisola. I tre gol subiti in 50 minuti devono diventare in fretta un brutto ricordo per quella che, fino alla scorsa giornata, era una delle migliori difese del girone A. L'obiettivo per i granata è tornare a muovere la classifica per avvicinare al più presto una tranquilla salvezza.

Ad attendere i saluzzesi ci sarà il Sestri Levante, storica realtà calcistica ligure. I genovesi sono reduci dalla sconfitta di misura (0-1) maturata al comunale di Sanremo. I rossoblù, allenati dal tecnico Matteo Pastorino, sono chiamati a una reazione d’orgoglio davanti al pubblico amico per tornare a puntare ai piani alti della graduatoria, come fatto nella scorsa annata.

I marchionali si trovano al dodicesimo posto a quota tredici, mentre i liguri occupano la quindicesima piazza con otto punti.

La partita andrà in scena allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante con fischio d’inizio previsto per le 14:30. Il match sarà diretto da Manuel Monti di Como che potrà contare sull’aiuto degli assistenti Andrea Bordone di Milano e Marco Molino di Cinisello Balsamo.