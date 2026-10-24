Al Panathlon Club Cuneo si è parlato di “DanzaTerapia”

Il Panathlon Club Cuneo si è ritrovato presso la accogliente struttura dell’ex Hotel La Ruota di Pianfei, ora all’interno del Gruppo Xenia, per parlare di “DanzaTerapia”.

Il gruppo Xenia è una compagnia italiana attiva nel settore dell'ospitalità, del travel management e della distribuzione alberghiera con il marchio Phi Hotels, focalizzato su hotel a 4 stelle, che comprende 19 strutture e oltre 1.170 camere in Italia.

(Il presidente Ripa presenta le protagoniste della serata: Giorgia Giordano e Simona Rivotti)

Relatrici della serata:

• Simona Rivotti - Direttrice Artistica de La Maison de la Danse - Specializzata in

Danza Terapia

• Giorgia Giordano - Insegnate di Propedeutica, Classica e Modern Baby.

La Direttrice Simona Rivotti ha spiegato come la DanzaTerapia sia un prezioso strumento di supporto, che aiuta a migliorare il benessere fisico ed emotivo attraverso il movimento.

(Sergio Levico con il riconoscimento del Governatore Nasi)

Benefici fisici: migliora la mobilità e la flessibilità, aumenta la forza e l’equilibrio, riduce la fatica e favorisce la circolazione.

Benefici emotivi e psicologici: riduce lo stress e l’ansia, migliora l’umore, aumenta l’autostima e la fiducia in sé stessi così da migliorare la qualità della vita.

L’idea di proporre la danza ai malati oncologici, è nata in seguito alla partecipazione di Simona alla giornata del Fiocco Rosa a Verduno, iniziativa sorta per sensibilizzare alla prevenzione contro il tumore al seno.

(La consegna della pergamena a Bruno Barbotto)

«Sono stata coinvolta da una mia allieva, che è anche chirurgo plastico mammario - spiega Simona – e, in seguito a quell’esperienza, ho pensato di proporre un progetto a lungo termine a Cuneo».

Non è la prima volta che Simona promuove la danza come buona pratica per la mente e per l’anima. Sono suoi i laboratori in corso con gli ospiti della Cascina di San Rocco, con disabilità sia fisiche sia psichiche «che - dice - mi restituiscono molto di più di quello che riesco a dare».

Simona Rivotti ha poi introdotto Giorgia Giordano, che ha conquistato con maestria e leggerezza tutti i soci presenti, con due esibizioni di altissimo livello, sia tecnico sia emotivo.

(La pergamena consegnata a Bruno Bossi)

Durante la serata sono stati anche consegnati i seguenti riconoscimenti ricevuti dal Governatore Maurizio Nasi durante l’Assemblea dell‘Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta tenutasi a Orta San Giulio (NO), sabato 10 ottobre:

• Riconoscimento del Governatore 2026 a Sergio Levico;

• Pergamena d’Onore per i 35 anni di appartenenza al Panathlon International a

Bruno Barbotto.

• Pergamena d’Onore per i 25 anni di appartenenza al Panathlon International a

Bruno Bossi.