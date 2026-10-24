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Time Out Women, terza puntata tra campo e retroscena della pallavolo femminile. Rivedi la puntata
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Volley | 24 ottobre 2026, 09:46

Time Out Women, terza puntata tra campo e retroscena della pallavolo femminile. Rivedi la puntata

Claudio Basso in studio, collegamenti con Serena Scognamillo e Beatrice Negretti: il format condotto da Matteo La Viola e Lidia Bonifazi ha acceso i riflettori sui protagonisti della Serie A.

Time Out Women, terza puntata tra campo e retroscena della pallavolo femminile. Rivedi la puntata

È tornato l'appuntamento con Time Out Women, il format del gruppo More News dedicato alla pallavolo femminile, che venerdì 23 ottobre ha proposto la sua terza puntata stagionale.

In studio, accanto a Matteo La Viola e Lidia Bonifazi, è intervenuto Claudio Basso, vice allenatore della Wash4green Monviso. Spazio anche ai collegamenti con Serena Scognamillo, libero dell'Erreci Busto Arsizio, e Beatrice Negretti, libero de Il Bisonte Firenze.

Non sono mancate le interviste ai protagonisti del campionato, con Enrico Barbolini, Fabio Tisci, Laura Pasquino, Ilaria Spirito, Giulia Marconato, Aurora Pistolesi e Silene Martinelli.

Un viaggio tra squadre, protagonisti e temi della stagione, per raccontare da vicino una Serie A femminile che continua a regalare spunti e storie da seguire, dentro e fuori dal campo.

Time Out Women rivedi la puntata

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