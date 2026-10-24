VOLLEY CM / Buona la prima casalinga del Busca Falegnameria Gmg, 3-1 in rimonta sulla Wehunt Valsangone [FOTO e VIDEO]

Esordio casalingo vincente per il Volley Busca Falegnameria GMG che, nella seconda giornata del campionato di Serie C maschile, supera la Wehunt Valsangone Volley.

La squadra di Casale conquista un successo da tre punti, imponendosi per 3-1 in rimonta (19-25, 25-23, 25-16, 25-15 i risultati dei parziali).

Galaverna e compagni hanno il merito di non smarrirsi dopo l'ottimo avvio ospite, macinando gioco e sfoderando colpi importanti fino alla fine.

Valsangone parte bene, si aggiudica il primo set 25-29 e rientra in campo con lo stesso spirito, portandosi sul 17-13 in proprio favore. Galaverna, tuttavia, suona la carica e Busca ricuce il divario, agguantando gli avversari sul 23-23. I padroni di casa hanno anche la forza di chiudere, 25-23 e parità nel computo dei set. Buschesi ok in avvio di terzo parziale: 15-11. Un ace del solito Galaverna (poi nominato MVP dell'incontro) vale il 25-16. Senza storia l'ultimo parziale: 25-15 e tutti a casa.

Soddisfatti, pur nella consapevolezza che la squadra può e deve migliorare, coach Marco Casale e il ds Giorgio Salomone, intervistati a fine partita (GUARDA IL VIDEO)

Nel prossimo turno, sabato 31 ottobre, il Volley Busca Falegnameria GMG farà visita al Volley San Paolo, in quel di Torino.

Volley Busca Falegnameria GMG – Wehunt Valsangone Volley 3-1 (19-25, 25-23, 25-16, 25-15).