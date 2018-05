Cervere, porte aperte alla nuova Palestra ma con... disciplinare

"Si tratta del documento che completa le determinazioni contenute nell'intesa convenzionale siglata nello scorso febbraio fra il nostro Comune e la Società Dilettantistica Pallavolo, una realtà cittadina molto attiva e partecipata da giovani e famiglie - premette il sindaco - Il disciplinare, attuando nel dettaglio la convenzione e integrandola, specifica in concreto le condizioni economiche e materiali per una corretta ed efficiente fruizione di un impianto pubblico fiore all'occhiello della nostra Amministrazione della ricca e qualificata offerta infrastrutturale educativa e sociale del territorio cerverese.

Sono previste agevolazioni per i residenti, privati e associazioni riconosciute dal Coni, e per le scuole dell'obbligo in orario extrascolastico. Siamo convinti che, grazie alla professionalità e all'entusiasmo manifestati fin dall'inizio dal gestore, dagli amici della Pallavolo Cervere, all'attaccamento manifestato fin dall'inizio dalla cittadinanza e al ruolo di incoraggiamento e supporto che non verrà mai meno da parte nostra, la Palestra sarà un eccellente luogo di aggregazione sociale e di pratica sportiva e una vetrina molto importante per il paese.

Buon lavoro e ottimo sport!".