Addio a Giorgio Aimo, presidente del CAI Mondovì

Ore di lutto nel Monregalese per la scomparsa di Giorgo Aimo, storico presidente del CAI Sezione di Mondovì.

Si è spento nella notte appena trascorsa, all'età di 65 anni, a causa della malattia.

Circa un mese fa aveva presentato in una sala Scimè gremita il suo libro "Giors. Le montagne sono tutte difficili da salire. La voglia di vivere", edito da CEM: il racconto di una vita dedicata alla passione per la montagna e l'amore per la famiglia. E proprio in quell'occasione Aimo aveva parlato della lotta contro la malattia come una sfida da affrontare a testa alta, con coraggio.

Ex dipendente Valeo in pensione era già stato presidente del Club Albino Italiano monregalese per altri due mandati, dal 2009 al 2014, ma il suo impegno era rivolto anche alla comunità come volontario dell protezione civile e della croce rossa.

Lascia la moglie Marina Perotti, storico segretario comunale a Mondovì e in altri comuni di zona, i figli Jacopo e Niccolò.