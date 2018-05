Enogastronomia, natura e cultura gli ingredienti per trascorrere il weekend in Granda

Weekend all'insegna di DEGUSTIBUS a Cuneo: per tutto il weekend in via Roma e piazza Foro Boario oltre 100 aziende provenienti da tutta Italia saranno le protagoniste di una mostra mercato che si sta affermando come una delle più caratteristiche rassegne gastronomiche Piemontesi, una vetrina unica delle tradizioni del territorio, nonché di quelle di diverse regioni d’Italia.

In piazza Foro Boario sarà realizzato un ampio spazio dedicato al consumo dei cibi in strada, dove si potranno assaporare specialità culinarie di ogni genere, provenienti da tutta Italia, oltre alla birra artigianale e vini piemontesi. Novità sarà la partecipazione di diversi truck che faranno assaporare cibi tipici di alcune regione d’Italia.

Il mercato di prodotti italiani sarà ubicato in via Roma con prodotti liguri, toscani, pugliesi, calabresi, veneti, siciliani. Inoltre si assaggeranno e acquisteranno cibi del territorio come pasta fresca, battuta di Fassone, lardo e salame, formaggi come Raschera, Castelmagno, Bra tenero e tome, il miele e i dolci, da apprezzare insieme a birra artigianale e vini piemontesi. Novità sarà la presenza di un polmone verde nel cuore della città con varie proposte dedicate alle spezie e piane da frutto, oltre a piante e fiori.

Non solo: un tour all’interno della città con alcune postazioni dedicate al vino italiano da nord a sud. Acquistando le DeguCard, sarà possibile effettuare diverse degustazioni.

Sempre a Cuneo, sabato 26 maggio, dalle 8 alle 18, sotto i portici di piazza Europa e Corso Nizza, si svolgerà "IL TROVAROBE", il tradizionale mercato dell'Antiquariato e Modernariato.

Domenica 27 maggio la seconda edizione de "Il Respiro del Cuore". All'interno del parco di Villa Tornaforte una moltitudine di attività si svolgeranno durante l'arco della giornata, dalle ore 9.00 alle 19.00. Lo yoga per grandi e per bambini, il Cerchio dell'OM, la meditazione e lo Zen, trattamenti olistici e massaggi, conferenze e laboratori esperienziali, il cibo e un'alimentazione consapevole, il Taichi e le arti orientali, le campane tibetane e i Kirtan si alterneranno fino a sera. Professionisti certificati, operanti sul nostro territorio, saranno a disposizione per condividere le proprie esperienze e sperimentare insieme un nuovo rapporto di Armonia e Benessere con noi stessi. E poi, Street food e stand promozionali. Per il programma completo, clicca qui.

Continua il Festival dello Studente, sempre nel capoluogo: la sfida sarà a suon di musica sabato 26 maggio. In piazza Virginio si esibiranno il Bonelli, il Liceo scientifico, il Liceo artistico, il Grandis, il Liceo magistrale, l'Alberghiero, il Liceo classico e l'Itis.

Domenica 27 maggio 2018 in allegria con i sorridenti clown di CONIVIP Onlus (Cuneo Viviamo in Positivo, clown di corsia), per tutte le persone che vogliono mantenere vivo il bambino che è in loro e naturalmente per tutti i bimbi!!

I volontari di www.conivip.it che festeggiano anche 10 anni di fondazione, coloreranno via Roma (fronte Zara) a Cuneo, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con giochi, gag, bans, performance, truccabimbi e palloncini. In caso di maltempo vi aspettano in Piazza Seminario.

A Bra piccoli (e grandi) lettori si danno appuntamento al Movicentro, dove fino al 27 maggio è in programma il “Salone del libro per ragazzi”. Il tema di quest’anno è quello del “Gioco” che sarà protagonista in tante declinazioni, tra le pagine dei libri, nei laboratori, negli incontri con autori e personaggi e anche nel nuovo spazio Ludoteca allestito al primo piano della struttura di piazza Caduti di Nassiriya e aperto tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 19,30.

Intenso il programma di sabato 26 maggio: alle 10, giovani lettori si sfideranno nel concorso di lettura ad alta voce, proposto quest’anno nella sua prima edizione. Alla stessa ora, ai Giardini della Rocca, torna “Libri che parlano” con storie raccontante in prima persona dai diretti protagonisti. Alle 10,30, appuntamento con Bibliobebè (su prenotazione, in Biblioteca) con letture animate per bimbi da 9 a 36 mesi. Dalle 15, poi, Daniela Febino accompagnerà bambini e adulti in una passeggiata letteraria ispirata ai “Musicanti di Brema” (con partenza dalla biblioteca). Sempre alle 15 ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso di lettura ad alta voce. Dalle 16 alle 22, in collaborazione con l’Ordine della Rocca, giochi da tavolo e videogames per tutti, in biblioteca. Domenica 27 maggio, in coincidenza con la “Giornata mondiale del Gioco” è in programma ilrRaduno nazionale dei Ludobus che proporranno tanti giochi di ieri e di oggi da sperimentare insieme, dalle 10 alle 20. Alle 10.30 c’è un secondo appuntamento con Bibliobebè.

Ma non solo: sempre a Bra, sabato 26 maggio i Giardini della Rocca si trasformeranno in una biblioteca vivente per la seconda edizione di “Libri che Parlano”. Dalle 10 fino alle 18, persone dalla vita straordinaria diventeranno “libri che parlano” che il lettore curioso potrà “prendere in prestito” per circa 15 minuti per poter trovare le risposte a tutte le sue domande. Ad aspettare i fruitori di questa biblioteca all’aperto ci sarà infatti una sedia che permetterà di accomodarsi accanto al libro che parla stesso, per ascoltarne a tu per tu le avventure. I temi trattati saranno i più svariati, dalla disabilità come motore per sfide impossibili, all’integrazione dei migranti, dalla ricerca di nuove soluzioni per la scuola di oggi, all’allevamento di insetti e all’ecologia, dalla conoscenza dettagliatissima della vita di Beppe Fenoglio, fino ai segreti del cammino di Santiago. Per finire con la movimentata vita di uno gigolò.

A Ceva appuntamento con "La prima" sabato 26 e domenica 27 maggio, nel centro del paese. Mostra dei funghi e delle erbe di primavera, spezie, erbe aromatiche ed officinali in abbinamento con il Panino con la frittata De.Co. di Ceva, ci sarà la mostra del mercato, convegno: apicultura, erbe aromatiche e officinali - opportunità occasionali. Sarà presente il padiglione gastronomico nella Piazza dei sapori e il concorso vetrine nel centro storico. Orario: 8-19.

Crissolo ospita, per tutto il weekend, il IX° Raduno delle Guide Alpine del Piemonte. Una manifestazione organizzata da un Comitato di cui fanno parte il il Comune di Crissolo, il Gruppo Guide del Monviso, il Collegio Guide Alpine del Piemonte, la Pro Loco di Crissolo, l' ISCA Istituto Superiore di Cultura Alpina e il Parco del Monviso.

Per consultare il programma completo del Raduno, clicca qui.

A Lurisia, il Palaterme sabato 26 maggio, la prima edizione del music contest dedicato alle band emergenti e non professionisti. Inizio dello spettacolo alle ore 19.

Sagra del narciso ad Acceglio, Borgo Villa, domenica 27 maggio. Il programma prevede al mattino la visita guidata alle centrali della Maira S.pa, la S. Messa con la benedizione dei narcisi, la polenta in piazza, il mercatino caratteristico, i balli occitani nel pomeriggio, l'elezione di Miss e Mister Narciso e la merenda alla Montanara.

Restiamo in valle Maira e scendiamo verso Dronero, dove domenica 27 maggio è in programma MANGIANDO PEDALANDO: Scaldate i motori... Preparate le biciclette... per Mangiando & Pedalando! 2 i gruppi di partenza, dalle 10.30 alle 11.30. Partenza da Borgo Sottano (Dronero) - Aperitivo in Frazione Tetti - Antipasti in Frazione Monastero - Primo in Frazione Pratavecchia - Secondo in Frazione Ricogno - Dolce e caffè a Dronero (Borgo Sottano). Attività adatta a famiglie e bambini. Adulti € 18,00 Bambini sotto i 14 anni € 10,00. Orari: partenze dei gruppi ore 10, 11, 12 (durata del giro circa 4,5 ore).

Fiera di maggio, a Busca, domenica 27 maggio: si celebrano le eccellenze artigianali e alimentari, attraverso un percorso con specialità locali, animazione per bambini, concerti di gruppi musicali, visite guidate ai siti storici, mostre di pittura, negozi aperti con esposizione esterna.

Domenica 27 maggio 2018 ritorna la Giornata Nazionale ADSI, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane che prevede la possibilità di visitare gratuitamente castelli, palazzi, ville, cortili e giardini del Piemonte, spesso poco conosciuti e non aperti al pubblico, appartenenti a Soci dell’Associazione impegnati in un grande lavoro di tutela per sostenere e proteggere le residenze di cui sono proprietari e condividere con tutta la collettività il loro importante valore storico, artistico e culturale.

Tra le 30 dimore storiche del Piemonte che prendono parte all’iniziativa, nel Cuneese apriranno gratuitamente le porte al pubblico la Casaforte Gondolo del Villasco a Peveragno, la Tenuta Berroni a Racconigi, Badia di Santa Maria Castello a Rocca de’ Baldi, Villa Oldofredi Tadini a Cuneo.

La Giornata Nazionale ADSI di domenica 27 maggio 2018 permette ai visitatori di accedere gratuitamente alle dimore storiche aderenti in due fasce orarie, al mattino dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e al pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Info: http://www.adsi.it/piemonte-2018/?reg=adsi-piemonte

Domenica 27 maggio le Alpi Marittime e l'Ecomuseo della Segale celebrano la Giornata dei Parchi europei con una camminata (gratuita) in compagnia di un guardiaparco sul sentiero culturale "Lo viòl di Tàit", a Sant’Anna di Valdieri. Al termine della passeggiata il guardiaparco condurrà i partecipanti a visitare il Museo Civiltà della Segale, uno dei punti più significativi dell’Ecomuseo con sede a Sant’Anna di Valdieri, unico centro abitato tutto l’anno all’interno dei confini del Parco.

Ritrovo: Negozio-osteria I Bateur – Sant’Anna di Valdieri Partenza: ore 10 Rientro: ore 13 ca. Difficoltà: facile Dislivello: 250 metri Tempo di salita: 1,15 ca Necessarie scarpe da trekking o scarponcini.

Torna il 27 maggio la "Spasgiada Galupa" a Boves, la passeggiata per le frazioni bovesane accompagnata da alcune tappe golose. Il percorso, con ritrovo alle ore 10.00, sarà quest'anno dal Museo del fungo e di scienze naturali, presso l'ex domanda Favole. Partenza insolita ma importante. Quest'anno vogliamo ricordare Giulio Chiapasco, ideatore della manifestazione. Seconda tappa a San Mauro, terza al pilone rosso, quarta a Rivoira e per finire a Cascina Marquet dove continuerà il pomeriggio con le danze occitane di Luca Pellegrino in duo.

Domenica 27 maggio saranno aperti il Museo della Fisarmonica, della Musica e dell’Arte Popolare Locale (un luogo nel quale ci si può spaziare fra le numerose tradizioni robilantine; in particolare, in quelle riguardanti la fisarmonica, i balli popolari e l’arte dell’intaglio), si sono aggiunte, in centro a Robilante, due nuove realtà museali: il Museo Ferroviario (Ferroclub Cuneese), che ripercorre la storia della ferrovia Cuneo-Nizza attraverso cimeli funzionanti, plastici dinamici e fotografie d’epoca, ed il MUS.S.COM. (Museo del Suono e della Comunicazione), che riesce a regalare al visitatore un viaggio nell’evoluzione dei suoni e della comunicazione grazie a grammofoni, radio, mezzi di comunicazione ed allestimenti immersivi. Le tre strutture saranno aperte domenica 27 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

A Dogliani domenica 27 maggio torna l'antica fiera della ciliegia, manifestazione di tradizione centenaria che celebra il frutto tipico della primavera. Si possono degustare prodotti a base di ciliegia e altre tipiche eccellenze gastronomiche locali. Inoltre si potranno ammirare opere e manufatti di artigiani e artisti insigniti dell'Eccellenza artigiana.

Gran Mercà a Canale, con 150 banchi di esposizione nel centro storico del paese.

Fragole protagoniste a Sommariva Perno: domenica 27 maggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00, lungo il viale, MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITÀ. Ore 9.30 - Partenza della CAMMINATA NON COMPETITIVA “Oltre le fragole”

Ore 10.00 - Piazza Europa: MERCATO dei produttori storici sommarivesi: direttamente dai campi di coltivazione le buone e belle fragole che si fregiano del marchio “De.C.O. Fragole di Sommariva Perno nel Roero”.Chiesa di San Bernardino: Continuazione della mostra di pittura “Rimembranze” del pittore Gian Paolo Basso.Ore 10.30 - Apertura Raduno “ROSSO FRAGOLA ROSSO FERRARI”

Il mito del CAVALLINO nel Centro Storico di Sommariva Perno. Organizzato da Scuderia Ferrari Club di Sommariva Perno. Ore 11.00 -Barbabrisiu, l’artista con il motosega inizia la preparazione delle sue famose sculture in legno.L’opera proseguirà per tutto il pomeriggio.Ore 12.30 - Piazza Europa: Ristoro in piazza con specialità locali.Ore 15.00 - Piazza Europa: “Giochi di un tempo” per adulti nostalgici e giovani curiosi.Ore 15.30 - Percorsi Arte con visite guidate ai monumenti storici di Sommariva Perno, con partenza dalla Chiesa di San Bernardino.Ore 16.30 - Piazza Europa: Premiazione del vincitore del “Roero Circus Festival”. Seguirà esibizione dell’artista vincitore. Ore 21.00 - Piazza Europa, sotto il Palatenda: 4Emotions, CONCERTO del Classic&Pop Quartet di Bra. Ingresso libero.

Per FAMIGLIA SEI GRANDA tanti appuntamenti in questo fine settimana:

Sabato 26 maggio BOVES Ore 21.00 - Teatro Parrocchiale (Ingresso libero) RACCONTATI LA MIA STORIA Spettacolo teatrale della compagnia “La Masca Teatrale” diretta dal regista Antonio Martorello sul difficile tema del morbo di Alzheimer. Lo spettacolo rappresenta efficacemente e con grande umanità il vissuto di chi è coinvolto in questo dramma. Una lettura non angosciante che apre alla speranza; una speranza legata alla possibilità di stabilire relazioni umane anche quando la nebbia e la confusione rendono la vita tanto difficile. Prevista un’area ricreativa per bambini e ragazzi in prossimità del teatro.

BRA Ore 20.45 – Auditorium Giovanni Arpino DALL’OSPIZIO ALLO SPAZIO e LUCI DI BRADWAY Spettacolo teatrale Serata finale laboratori quartiere e associazione Madonna dei Fiori

Domenica 27 maggio FOSSANO Piazza Castello CHI HA PAURA DEL LUPO CATTIVO? FARSI CORAGGIO E LA FIFA SE NE VA Ore 16.00 - Riflessioni per i genitori per analizzare il tema della paura con la psicoterapeuta Silvia Ornato + Laboratori sul tema per bambini/ragazzi con l’insegnante Lucia Santamaria (è richiesta la prenotazione inviando messaggio whatsapp al n. 3477749678 o alla mail educativa.fos@monviso.it con nome ed età del bambino) + Animazione in piazza per i più piccoli Ore 18.30 - “La vera storia della bagna caoda” - operina dei ragazzi delle scuole elementari Ore 19.30 - Cena di beneficienza grazie alla pro loco di Fossano (menù 8 euro: pasta, hamburger, patatine, dolce, acqua)

CASTIGLION TINELLA Zona Santuario Madonna del Buon consiglio STRADA FACENDO... FAMIGLIA! Pomeriggio di passeggiate e giochi Ore 15.30 - Ritrovo e partenza per la passeggiata, comoda anche per i passeggini. Durante il percorso, i bambini potranno partecipare al gioco: “Cosa metto nello zaino?” Ore 17.00 - Grande merenda presso il Santuario + Giochi (Balocchi del Parco didattico delle colline di Giuca, i giochi di Familupi’s, Truccabimbi, etc.) Ore 19.30 - Preghiera conclusiva presso il Santuario

BRA Ore 10.00 – Piazza Vittorio Emanuele (Pollenzo) CORSA COMPETITIVA/NON COMPETITIVA E PASSEGGIATA PER LE FAMIGLIE NEGLI ORTI DI BRA Evento organizzato dall’Associazione Amici di Daniela Onlus BUSCA FAMIGLIE IN FIERA CON LA CONSULTA NELL’AMBITO DELLA “FIERA DI MAGGIO”Piazza don Francesco Fino (di fronte Chiesa parrocchiale) Ore 14.00 - “Il quiz delle Famiglie” Ore 15.00 e 17.00 - Spettacolo di magia per bambini di ogni età

BUSCA FAMIGLIE IN FIERA CON LA CONSULTA NELL’AMBITO DELLA “FIERA DI MAGGIO” Piazza don Francesco Fino (di fronte Chiesa parrocchiale) Ore 14.00 - “Il quiz delle Famiglie” Ore 15.00 e 17.00 - Spettacolo di magia per bambini di ogni età