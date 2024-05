I Castelli di Serralunga d’Alba e Roddi si animano di storia con "Medioevo in famiglia"

Si chiama “Medioevo in famiglia” ed è un’opportunità speciale per fare un tuffo nel passato attraverso gli usi e i costumi di un tempo, in maniera divertente e spensierata. Le “porte spazio-temporali” saranno i Castelli di Serralunga d’Alba (sabato 11 maggio alle 16.00) e Roddi (domenica 12 maggio alle 11.30).



Nella roccaforte difensiva di Serralunga rivivrà la quotidianità della nobile famiglia Falletti che amministrava le terre e si dedicava al governo e all’amministrazione della giustizia. Una vita scandita da riti e responsabilità determinate dal ruolo. Nel Castello di Roddi si tornerà all’epoca dei tornei, delle attività di caccia e dei banchetti preparati per nobili e dame. Arrosti, stufati e deliziosi dolci di miele e frutta secca che venivano preparati nelle storiche cucine del maniero risalenti al 1400.



Un gioco con la fantasia, un’esperienza didattica, una “lezione di storia interattiva” di circa 45 minuti, perfetta per le famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni. Ci saranno diverse possibilità per rendere il momento ancora più personale e adatto alle proprie esigenze.



Visita di un solo castello: 15 euro; il costo è di 10 euro per i possessori di Abbonamento Musei (tariffa famiglia per un max di 2 adulti e 3 bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 6 euro a Roddi e 6 euro a Serralunga, ridotto per bambini 3 euro).



Visita di entrambi i castelli nello stesso fine settimana: 25 euro. Il costo è di 15 euro per i possessori di Abbonamento Musei (tariffa famiglia per un max di 2 adulti e 3 bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 6 euro a Roddi e 6 euro a Serralunga, ridotto per bambini 3 euro).



Prenotazioni obbligatorie scrivendo a info@barolofoundation.it o telefonando al numero 0173/386697.