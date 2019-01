AcrossalbA si aggiorna con la "navigazione integrata" e una playlist musicale dedicata ai giovani artisti albesi

La "navigazione integrata", ma anche "MUSICAdZONA", uno spazio dedicato alle produzioni dei cantanti albesi che hanno pubblicato i loro lavori sui market musicali multimediali disponibili in rete.



Sono le principali novità che caratterizzano "AcrossalbA", applicazione gratuita che un omonimo team di giovani creativi ha realizzato per aiutare turisti e visitatori a orientarsi tra le bellezze della capitale delle Langhe.



Da ieri, venerdì 4 gennaio, è infatti disponibile un nuovo "upgrade" della "app", che sullo store di Google Playstore (per utenti Android) ora avrà il nome "AcrossalbA 2.0", mentre sull’iTunes Apple Store (utenti Apple) conserverà la sua denominazione originaria.



Nella prima nuova versione dell’applicazione "AcrossalbA" era stata pensata per scoprire la storia di Alba, orientarsi tra i vari punti d'interesse della città e rimanere sempre aggiornati sugli eventi organizzati sul suo territorio.

Da ora, col nuovo aggiornamento, la stessa navigazione si presenta in modo "integrato": l’utente potrà quindi scegliere di essere guidato, attraverso il proprio navigatore, verso un punto d'scelto, oppure di raggiungere un evento al quale vuole partecipare, potendo muoversi in autonomia sia nel centro storico cittadino che sul territorio di Langhe, Roero e Monferrato.



Per la parte dedicata alla musica invece si potrà ora scegliere di avere un sottofondo musicale durante la navigazione della "app" o durante il normale utilizzo del proprio device, ma sopratutto si potrà accedere, tramite la pagina "Info about us", a un mini player del noto servizio Spotify che, connettendosi alla playlist dedicata "Alba Raptur & Local Hit" darà la possibilità di ascoltare le canzoni pubblicate dagli artisti albesi.

"Una playlist – spiegano dal team di AcrossalbA – pensata puramente per promuovere la musica dei cantanti albesi, senza distinzione di genere".



E le novità non sono finite. Nei primi mesi del 2019 un nuovo aggiornamento prevederà l’implementazione delle schede descrittive con foto e testi aggiuntivi sui siti facenti facenti parte del Sistema Museale Albese; l’inserimento di percorsi per disabili e portatori di carrozzina, in modo da facilitare e consigliare il giusto percorso nelle vie del centro storico albese; l’inserimento di nuovi marker di interesse storico/culturale sulla mappa.