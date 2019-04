Fiere, mercatini, castelli aperti e iniziative solidali: tanti appuntamenti per l'ultimo fine settimana di aprile

Fiere, mercatini e manifestazioni varie





A Torre S. Giorgio si conclude sabato 27 aprile la Sagra del Fritto Misto, iniziata martedì 24 aprile; nella serata di sabato, dalle 19,30 è prevista la distribuzione del fritto misto in cartoccio con salsiccia, bistecca di pollo, semolino, pavesino, melanzana, cavolfiore e panini con salsiccia alla piastra, hamburger e patatine. La serata è dedicata ai giovani, con la presenza dalle 21 del trio di Radio 105 “Gli Autogol”. Per gruppi numerosi è gradita la prenotazione. Info: Comune: 0172.96012, Livio: 0172.96003, Gian: 335.5285660, Panetteria Ballari: 0172.96070 info@comune.torresangiorgio.cn.it e www.comune.torresangiorgio.cn.it





A Macra, sabato 27, dalle 12 alle 24, e domenica 28 aprile, dalle 8 alle 24, nella Borgata Capoluogo “Bedale”, avrà luogo la Fiera di Sant Marcellin, grande fiera storica dedicata agli acciugai che saranno i protagonisti dell’evento con il mercatino dei prodotti tipici e artigianali, tanta musica e danze occitane. Verrà inaugurata sabato alle 10 con un convegno sulla montagna, mentre domenica si svolgeranno la processione fino alla Parrocchiale di Sant Marcelin e la Santissima Messa alle 10,30. Nel pomeriggio avrà luogo lo storico concerto dei Sunaires e Gran Ballo Occitano con Sergio Berardo. Durante la fiera, l’associazione Proloco Rupicapra farà gustare i piatti tipici di uno dei paesi degli acciugai: il trittico di acciughe, il merluzzo fritto e tante alte leccornie. Info: tel./fax 0171 999 161, www.comune.macra.cn.it , macra@ruparpiemonte.it e pagina Facebook della fiera di SANT Marcelin.





A Racconigi, sabato 27 e domenica 28 aprile, presso il Museo-Giardino Civiltà della Seta (ingresso giardini Piazza Burzio - ex convento delle Clarisse), ci sarà la Festa del Gelso. In apertura dell'evento, sabato 27 aprile ci sarà il laboratorio "piantine di Gelso" e nel pomeriggio la conferenza “Il baco dal fashion al food”. Domenica si terrà la presentazione delle Associazioni Racconigesi alla città ed in tarda sera sarà possibile condividere un momento di svago con musica locale. Saranno previste inoltre, per tutta la giornata, la Mostra di Antichi Mestieri e la Mostra Bonsai. Info: associazione Sul filo della seta sulfilodellaseta@libero.it www.racconigicittadiseta.it





Domenica 28 aprile a Cuneo si svolgerà la Manifestazione “Cuneo in fiore e biofotovoltaico”, durante la quale via Roma, piazza Galimberti e corso Nizza si riempiranno di bancarelle multicolore, mentre in Via Roma saranno posizionati i principali produttori e commercianti locali di fiori, piantine, bulbi e sementi seguiti dagli espositori di attrezzature agricole e impiantistica di produzione di energie alternative ed ecologiche. Sempre in Via Roma vi saranno hobbisti, artisti e operatori del proprio ingegno con banchi dedicati alla creatività, all’hobbistica e all’artigianato artistico. In Piazza Galimberti saranno posizionati i produttori agricoli a “chilometri zero” di “Campagna Amica” e una grande esposizione degli autoveicoli dei migliori autosaloni cuneesi. In Corso Nizza vi sarà un lunghissimo serpentone di una selezione fra i migliori banchi ambulanti presenti nei mercati piemontesi. Info: Carlo Cerrina tel. 0171 480 082 - 339 1529 943 - carlo.cerrina@legalmail.it





Sabato 27 e domenica 28 aprile ad Alba, prosegue Vinum: i grandi vini rossi delle Langhe come il Barolo, il Barbaresco, il Nebbiolo, i bianchi delle Langhe, i vini del Monferrato, il Roero, il Roero Arneis, il Gavi, il Brachetto d’Acqui, il Dolcetto, l’Asti Spumante secco e dolce, il Moscato d’Asti e l’Alta Langa senza dimenticare le grappe e i distillati del Piemonte sono al centro delle degustazioni proposte dalle 10.30 alle 20.00 presso i banchi di assaggio nella città delle cento torri e sono guidate e curate da esperti sommeliers. Le degustazioni sono accessibili attraverso l’acquisto di un carnet e presentate in abbinamento ideale allo Street Food ëd Langa, cibo di strada di eccellente carattere e qualità. Nei giorni di Vinum, inoltre, sarà possibile partecipare ad aperitivi musicali, visite guidate della città, mostre e appuntamenti dedicati a tutta la famiglia. Con VINUMINCANTINA si ha la possibilità di visitare alcune tra le più importanti cantine di Langhe, Roero e Monferrato con un servizio navetta con andata e ritorno da Alba dalle ore 16.30 alle 20.00 circa. Info: www.vinumalba.com e www.comune.alba.cn.it





Nel fine settimana del 27 e 28 aprile appuntamento a Cherasco con la settima edizione della mostra-mercato di fiori, piante ornamentali da frutto e da orto “Nel giardino del Castello”, due intense giornate (dalle 10 alle 20) nel suggestivo giardino dell’antico maniero che guarda verso le Langhe. Sabato alle 17,30 ci sarà la presentazione del Barolo di Cherasco 2015 nell’Antico Orto dei Padri Somaschi all’ombra dell’imponente santuario della Madonna del Popolo.

Sempre sabato, dalle 21 alle 23, anche Cherasco aderisce alla “Notte dei musei”, le ricche e preziose collezioni visitabili anche in orario serale.

Domenica, oltre al giardino del Castello, i visitatori potranno entrare nei più bei cortili privati cheraschesi e lungo le vie del centro si potranno ammirare i passaggi di cavalli e carrozze, mentre al castello faranno restare a bocca aperta gli spettacoli di falconeria. Tutto il centro storico domenica sarà invaso da musica e danze. Protagonisti saranno anche gli sbandieratori di Cherasco.

Domenica si svolgerà anche la “Camminata al giardino del cuore”, una passeggiata di circa 6 km, non competitiva per le vie della città, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore per la città. Dalle 9 nella piazza del Comune sarà possibile sottoporsi ad una valutazione personalizzata medico-infermieristica del rischio cardio vascolare con controlli clinici gratuiti.

Info: 0172 427050 e www.comune.cherasco.cn.it





A Brossasco proseguirà fino al 1° maggio l’annuale Festa del Legno, rassegna dell’eccellenza artigiana della Valle Varaita con espositori del settore della lavorazione del legno e dell’agroalimentare. Sabato 27, presso la Palestra Comunale alle 21, lo spettacolo di intrattenimento e musica “Sosia a chi?” con ingresso libero. Domenica 28 aprile dalle 9 alle 19, le strade del centro si riempiranno di bancarelle, mentre la Via degli artigiani ospiterà il mercatino dove abili artigiani esporranno le loro pregiate opere: scultura di legno, oggettistica, attrezzi per l’agricoltura, cestini intrecciati, ricamo, lavorazione della pietra e molto altro. La Via dei Sapori ospiterà, invece, i produttori e le loro gustosissime produzioni locali e si potranno degustare pane, salumi, formaggi e liquori di erbe di montagna. Non mancheranno gli spettacoli, la musica e le visite guidate per intrattenere i visitatori. Info: tel. 0175.68103, segreteria@comune.brossasco.cn.it, www.comune.brossasco.cn.it

A Cavallermaggiore, si conclude sabato 27 aprile la “Sagra del Gorgonzola 2019”: la festa patronale di Cavallermaggiore incontra i Formaggi Biraghi per la IV edizione della sagra del Gorgonzola D.O.P. 2019. Sabato alle 20.00 cena con piatti a base di gorgonzola. Prenotazione obbligatoria al 346.1095078 e al 349.3895766. Info: www.comune.cavallermaggiore.cn.it





A Frabosa Sottana domenica 28 aprile, nella Piazza Mercato, ci sarà la Fera ‘d San Giors, fiera zootecnica con più di trentacinque allevatori locali che presentano i migliori capi bovini, ovini e caprini, mercato delle eccellenze locali, prodotti a denominazione comunale (DE.CO.) e incontri enogastronomici al Gala Palace. Orari: 8.00 - 17.00 Per maggiori informazioni, telefonare al 339/5928256 (Pro Loco Frabosa Sottana) o allo 0174/244481 (Infopoint Mondolè) oppure consultare la pagina Facebook "Pro Loco Frabosa Sottana".





Domenica 28 aprile ritorna a Murazzano la Fiera “Anduma e Tast-Tuma”, fiera-mercato in cui poter conoscere, gustare e acquistare prodotti caseari e agroalimentari, in particolare il formaggio di pecora delle Langhe. Dalle 9.00 alle 18.00 in Piazza Monsignor Dadone verrà aperta l’area fieristica con i prodotti agroalimentari, i florovivaisti e i prodotti artigianali e, nella splendida cornice del Santuario della Madonna di Hal, pecore, mucche, asini, lama e molti altri animali daranno il benvenuto agli ospiti della 1a Rassegna dei Prodotti Tipici del territorio. In programma dimostrazioni del lavoro degli artigiani, degli antichi mestieri e il laboratorio di lavorazione della lana. Particolare attenzione sarà riservata ai bambini e ai genitori, ai quali sarà dedicata un’area con animazione, per informare e formare attraverso le dimostrazioni di mungitura e tosatura tradizionale delle famose pecore razza delle Langhe. Sarà allestito un punto ristoro con prodotti locali accompagnati da una selezione di vini al bicchiere della Bottega del Vino Dogliani. Alle 21.00 Spettacolo nel salone Polivalente in piazza Mons. Dadone: la compagnia del Nostro Teatro di Sinio in Tòte Vigiòte. Info: www.comune.murazzano.cn.it



Sabato 27 e domenica 28 aprile Castiglione Tinella ospiterà il grande evento “Alpini in Langa 2019”e sarà meta di una pacifica invasione di Penne Nere, che si ritroveranno per momenti di commemorazione e di goliardia che sapranno far esaltare lo storico “spirito alpino”.

Sabato alle ore 16.30 ci sarà l’alzabandiera al monumento ai caduti e fino a tarda notte sarà festa con prodotti enogastronomici e animazione; alle ore 19 è in programma lo spettacolo teatrale “Soldato mulo va alla guerra” e alle ore 21 il concerto della corale alpina “Vallebelbo”, ad ingresso libero. La giornata termina alle ore 23 con una grande “raviolata” per tutti i presenti.

Domenica, alle ore 8.30 è previsto l’ammassamento sulla piazza con premiazione dei gagliardetti, prenotazione pranzo, colazione e carosello delle bande musicali. Alle ore 9.30 partirà la suggestiva sfilata con le autorità civili e militari, le bande musicali di Montegrosso d’Asti, Corneliano d’Alba e di Cherasco, e poi crocerossine, muli imbastati e altre figure.

Alle ore 10.30 sulla piazza ci saranno gli interventi delle autorità e poi la Santa Messa al campo sul sagrato della parrocchiale di Sant’Andrea.

Alle ore 12.30 il “Rancio Alpino” sarà il pranzo nella struttura coperta (euro 25) e alle ore 17.30 l’ammainabandiera concluderà questo raduno.





Castelli aperti e luoghi storico-artistici da visitare





Nell’ambito del programma Castelli aperti 2019, domenica 28 aprile sarà possibile visitare: la Torre di Barbaresco, il Castello Falletti di Barolo, il Castello di Serralunga d’Alba, il Museo Civico e la Gipsoteca di Savigliano, il Castello di Sanfrè, il Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto, il Castello di Rocca de’ Baldi, il Castello di Monticello, il Castello di Monteu Roero, il Castello della Manta, il Castello di Magliano Alfieri, il Castello di Govone, il Castello degli Acaja a Fossano, Palazzo Salmatoris e il Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco e il Filatoio di Caraglio.

Per orari ed altre informazioni, consultare il sito www.castelliaperti.it.

Quest’anno, per la prima volta, aderisce all’iniziativa anche Niella Tanaro con il suo Borgo e il Castello Medioevale; domenica 28 aprile, dalle 14 alle 18 sarà possibile effettuare visite guidate.

Info: tel: 335 7634057, 347 3810902, info@castelloniellatanaro.com www.castelloniellatanaro.com





In questo fine settimana, il Comune di Barge, per ricordare Leonardo Da Vinci a cinquecento anni dalla morte, ha organizzato “Un week end con Leonardo” tra il Monbracco e Saluzzo che comincerà sabato 27 alle ore 10 a Saluzzo con la visita-conferenza Ludovico II e gli Sforza: storie e arte tra Saluzzo e Milano al tempo di Leonardo. La proposta, della durata di due ore circa, condurrà i partecipanti alla scoperta di importanti luoghi culturali della capitale dell’antico Marchesato: la Castiglia con il Museo della Civiltà Cavalleresca, il centro storico, la Chiesa di San Giovanni, la Chiesa di San Bernardino e il Duomo. La visita vuole mettere in luce i legami politici che dalla metà del Quattrocento il marchese Ludovico II di Saluzzo cercò di stringere con il Ducato di Milano dominato dagli Sforza; iniziarono così in questo periodo le relazioni tra il Saluzzese e la Lombardia, grazie alle quali a Leonardo da Vinci giunse la notizia del particolare pregio della quarzite bargiolina, pietra del Mombracco che il genio toscano cita in uno dei suoi scritti.

Info: https://piemonte.abbonamentomusei.it/Grand-Tour/Attivita/GT_19_LUDOVICOII_SFORZA-LUDOVICO-II-E-GLI-SFORZA-STORIE-E-ARTE-TRA-SALUZZO-E-MILANO-AL-TEMPO-DI-LEONARDO-27-04-2019





Sempre a Saluzzo, domenica 28 aprile è prevista la eVISO GO, passeggiata Golosa tra i tesori di Saluzzo, passeggiata tra eccellenze artistiche, culturali e gastronomiche del territorio, che contribuirà a sostenere la raccolta fondi "Puntiamo i riflettori" progetto della Delegazione FAI di Saluzzo - che patrocina l'evento - per restaurare un bene storico e prezioso del nostro territorio.

La partenza è fissata tra le 14 e le 16 presso la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo con orari prestabiliti che verranno comunicati a ciascun gruppo nei giorni precedenti.

Il percorso è di circa 2,5 km con una decina di tappe che permetteranno di camminare in tutta tranquillità, gustandosi animazioni e degustazioni, tra i tesori storici di Saluzzo.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà regolarmente ed è prevista la variante di un luogo al coperto per gli assaggi.

Dal sito www.eviso.it/news/eviso-go-2019 le iscrizioni risultano chiuse, ma si suggerisce di chiamare il numero 0175 44648 per verificare la disponibilità di ulteriori posti.





Alba sotterranea, il percorso archeologico proposto dal 2011 da Ambiente & cultura per far conoscere le tracce romane e medievali conservate nel sottosuolo della città, prosegue anche questo fine settimana: saranno disponibili visite per tutta la giornata, con partenza alle 10.30, 11.30, 14.15, 16 e 17. Per partecipare, è necessario prenotarsi sul sito www.ambientecultura.it entro il giorno precedente alla data scelta per la visita.





Anche questo fine settimana c’è la possibilità di effettuare la salita di 60 metri fino alla sommità del Santuario di Vicoforte. Magnificat è il nome dato a questa emozionante esperienza di visita, che permette di rivivere l’eccezionale storia del Santuario di Vicoforte, capolavoro del Barocco piemontese, e ammirare da vicino gli affreschi della sua maestosa cupola, la più grande al mondo di forma ellittica. Un percorso coinvolgente, attraverso spazi mai aperti prima al pubblico, per scoprire gradino dopo gradino le tante curiosità di questo santuario, costruito a partire dalla fine del XVI secolo con l’idea di ospitare le tombe dei Savoia. Ad attendere i visitatori in cima, lo splendido panorama sulle Langhe e l’arco alpino che circonda questo straordinario monumento di fede e d’arte. Le visite hanno la durata 2 ore (salita alla cupola) e 1 ora (percorso breve). Per la salita alla cupola è necessario essere maggiori di 14 anni. Info e prenotazioni: tel. +39 331 8490 075 – +39 0174330976 - booking@kalata.it - www.kalata.it





Sabato 27 e domenica 28 aprile a Manta si ripete “Ti racconto il Castello: le memorie” con due visite guidate speciali, una al mattino e una al pomeriggio; l'itinerario unirà arte e vita quotidiana: toccherà gli affreschi quattrocenteschi della Sala Baronale, l’appartamento del Cinquecento con la Sala delle Grottesche, i dipinti della Chiesa di Santa Maria del Rosario ma anche gli ambienti più familiari, come la cucina e le spaziose cantine, che daranno voce ai ricordi, ai riti e alle tradizioni che hanno scandito la vita della comunità locale. Orari: ore 11.30 e 15.30. Biglietti: adulti: euro 11,00; ragazzi (6-18 anni): euro 5,00; iscritti FAI e residenti: euro 5,00. Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it .





Per domenica 28 aprile a San Michele Mondovì è stata organizzata la “Camminata culturale”, breve ed interessante camminata pomeridiana alla scoperta delle cappelle di San Michele Mondovì. A guidare l’escursione il professor E. Bono; ritrovo alle 14.00 in Piazza Don Pennino, rientro alle 18.00 circa, non serve prenotazione. Il percorso toccherà le Cappelle di San Sebastiano, San Bernardino, San Giovanni e Sant’Antonio. Info: pagina Facebook Sentiero Landandè o tel. 370 3112101, www.sentierolandande.it





Iniziative solidali





Domenica 28 aprile a Busca, nel parco del Museo (convento dei Cappuccini), si terrà “A tavola col mondo” la festa interculturale che nasce dalla collaborazione fra numerose associazioni di Busca per la conoscenza e lo scambio tra culture diverse. La festa, che ha il patrocinio del Comune, inizia alle ore 10,30 con animazioni varie poi, per il pranzo, i partecipanti condivideranno piatti tipici dei luoghi di origine. Nel pomeriggio si proseguirà con giochi e intrattenimenti musicali per bambini e adulti. Quest’anno, alla settima edizione, gli organizzatori hanno creato diverse occasioni di incontro che precedono il momento di festa. Info e iscrizioni: atavolaconilmondo@gmail.com Centro Ascolto Caritas, tel. 347.5936402 e 320.2473779.





A Savigliano, presso la Croce Nera, sabato 27 aprile 17,30 si esibirà il Coro degli afasici di ALICe Cuneo, l’associazione per la lotta all’ictus cerebrale della Provincia Granda; compongono il coro persone afasiche, uomini, donne, di diverse età, che, a seguito di un evento traumatico (come l’ictus) hanno perso il dono della parola ma che, attraverso la musica, sono in grado di ritrovare la capacità di esprimersi nuovamente con la voce. Il coro di ALICe Cuneo è composto da una trentina di elementi, afasici provenienti da 17 comuni della Granda.





A Paesana domenica 28 aprile la Pro Loco ha organizzato il Fitwalking del Monviso 2019.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 in Piazza Vittorio Veneto con iscrizioni sul posto, la partenza è prevista per le ore 10.00. Due i percorsi, uno da 4,8 km e uno da 10,5 km, con un percorso "di riserva" di 8 Km in caso di maltempo.

Iscrizioni in loco, costo € 5.00 devoluti alla scuola primaria e secondaria di Paesana.

Pacco gara a tutti gli iscritti e Buffet a fine manifestazione per tutti i partecipanti.

Info: 347.7154691, Prolocopaesana@gmail.com o su facebook Pro loco Paesana.