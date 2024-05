Pedalata in risciò da Sanremo a Santo Stefano al Mare organizzata dall'UICI di Cuneo

L’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Cuneo propone per sabato 25 maggio una pedalata in risciò da Sanremo a Santo Stefano al Mare.

La giornata prevede: Ritrovo e partenza h 06,20 presso la sede UICI in via Bersezio 15, da dove i volontari UNIVOC ci accompagneranno con il pulmino alla stazione di Fossano, qui si prenderà il treno diretto per SANREMO all’h 7,13.

Arrivo previsto a SANREMO h 10,30.

Arrivo al nolo bici Sanremo sud est in corso Salvo d’Acquisto n.26 tra l’h 10,30/11,00 circa, qui ci attendono 3 risciò da 4 posti, e uno da sei, in sella alle nostre bici a quattro ruote guidate da quattro volontari ciclisti ci inoltreremo nella pista ciclabile costruita sull’ex tracciato della ferrovia litoranea e pedalata dopo pedalata raggiungiamo Santo Stefano al Mare, percorso lungo 10 chilometri circa, con affacci continui sul mare, visita libera al piccolo borgo di marinai di Santo Stefano al Mare, con le sue splendide spiagge di sabbia fine protette dai moli, qui individueremo un punto dove poterci gustare il nostro pranzo al sacco.

Pranzo al sacco,

Costo della giornata € 20,00.

Rientro: Si riparte dalla stazione di SANREMO h.17,46 con il treno diretto a Fossano arrivo alla stazione di Fossano h.20,45, dove i nostri accompagnatori ci riporteranno alla sede UICI in via Bersezio 15, per far rientro alle nostre abitazioni.

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 16 maggio c.a. versando l’intera quota alla segretaria Simona BELLIARDO, o contattandola al 0171/67661 o 3271439821. Sono disponibili solo 13 posti.