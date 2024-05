"Tu vuoi fà" l'Americano a Magliano Alfieri

Domenica 12 maggio alle ore 18 presso il Salone degli Stemmi del Castello degli Alfieri di Magliano Alfieri, si terrà il concerto conclusivo della stagione 2024 dell’Associazione Culturale Santa Cecilia.

A dare vita allo spettacolo “Buscaglione, Carosone e gli anni del boom” saranno le voci di Davide Motta Fré, corista del teatro Regio di Torino, e di Martina Tosatto, accompagnati al pianoforte dal poliedrico maestro Giulio Laguzzi, direttore di palcoscenico del Teatro Regio di Torino.

Il concerto concentrerà l’attenzione su un periodo molto particolare della storia della musica italiana, quello che va dal termine della seconda guerra mondiale all’avvento dei Beatles: i mitici anni ’50, l’epoca della ricostruzione, della voglia di tornare a vivere dopo gli orrori della guerra, della ricerca di spensieratezza che culminerà nel celebre periodo della “dolce vita”.

Si ripercorrerà in particolare la parabola artistica di due figure di spicco di quel felice periodo, figure lontane eppure molto vicine: Fred Buscaglione e Renato Carosone, accomunati dal loro amore per la musica e la canzone irriverente, simpatica e innovativa. Ascolteremo perciò brani come “Torero”, “Tu vuò fà l’Americano”, “Guarda che luna” e “Che bambola!”, inframezzate da altri successi dell’epoca.

L’ingresso è ad offerta libera, ma è necessaria la prenotazione al 351 705 6171 oppure per mail a asso.santacecilia@gmail.com

A conclusione della rassegna il presidente Diego Di Mario ed il direttore artistico Hilary Bassi ringraziano l’associazione Amici del Castello di Magliano Alfieri ed i comuni di Castagnito e Barolo per il sostegno ricevuto, nonché tutto il pubblico che ha partecipato generosamente e con grande interesse agli eventi.