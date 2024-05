A Lourdes con l’Oftal Saluzzo dal 1 al 7 agosto. E' in calendario in queste date il pellegrinaggio diocesano con la partecipazione degli ammalati, delle dame e dei barellieri, dei pellegrini e del colorato gruppo delle giovani proposte.

Il pellegrinaggio sarà presieduto dal vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo e sarà vissuto insieme al gruppo Oftal di Bra -Lombriasco.

Due le modalità disponibili per raggiungere Lourdes: in bus con partenza l’1 sera e il rientro il 7 mattino e in aereo con partenza dall’aeroporto di Levaldigi il 2 e rientro il 6.

A guidare il pellegrinaggio sarà il tema pastorale del Santuario che questo anno è ispirato dalle parole consegnate da Maria alla piccola Bernadette: “che si venga qui in processione”.

Si vivranno le celebrazioni classiche del complesso religioso di Lourdes: la messa e il rosario alla grotta, la processione aux flambeaux, la processione eucaristica e la via crucis.

Ci sarà anche l’occasione di momenti di visita alla città sui passi di Bernadette e di festeggiare gli anniversari di matrimonio o di ordinazione.

Le iscrizioni si sono aperte con l’inizio del mese di maggio e si concluderanno con il 20 di luglio, ma essendo pochi i posti disponibili sull’aereo è opportuno non tardare, suggeriscono dall'Oftal Saluzzo.

Le iscrizioni vengono raccolte presso la sede OFTAL saluzzese nel Seminario di Sant’Agostino in Via Consolata 4.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 3349792822, 333 5641599, oppure scrivendo un’email a saluzzo@oftal.org .